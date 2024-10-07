Служба безпеки України повідомила про затримання двох учасників агентурної мережі Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яку викрили в серпні на Дніпропетровщині.

СБУ затримала двох коригувальників ФСБ − подробиці

Раніше контррозвідники затримали 6 учасників мережі, які коригували комбіновані удари по регіону. Основними цілями були об’єкти військової та критичної інфраструктури.

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Наразі затримали ще двох агентів цієї групи.

Агенти діяли порізно, але працювали на спільного російського куратора.

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Фігуранти готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах Укрзалізниці, задіяних у перевезенні техніки й боєприпасів на фронт.

Агенти також відстежували маршрути руху військових колон ЗСУ в напрямку передової. Для цього вони об’їжджали вулиці обласного центру та прилеглі території, де фіксували об’єкти й готували звіти для ворожої спецслужби.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує двом коригувальникам ФСБ

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила агента ГРУ, який допомагав росіянам прориватися до Покровська

Служба безпеки України повідомила про затримання ще одного агента Головного розвідувального управління Росії (ГРУ), який розвідував бойові позиції ЗСУ на Покровському напрямку.

49-річний безробітний з Краматорська об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції ЗСУ.

Розвіддані зрадник відображав на картах Google із текстовим описом, а потім надсилав своєму російському куратору.