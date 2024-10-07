Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) через розстріл росіянами українських військовополонених.

Про це омбудсман повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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Заява Лубінця щодо страти українських військових у Нью-Йорку

Лубінець зазначив, що вимагатиме від міжнародної спільноти фіксування порушень росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й міжнародного гуманітарного права.

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Цим він і пояснив надсилання листів до ООН і МКЧХ.

"Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку… Такі речі − це неприпустимо і є порушенням прав людини! Водночас поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва", − наголосив омбудсман.