Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив про виділення 400 млн євро на спільну з Україною розробку сучасних дронів, пише NOS.

Нідерланди виділили кошту на розробку сучасних дронів з Україною

За словами Брекельманса, країна відіграла головну роль у постачанні Україні винищувачів F-16 та систем Patriot.

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"Зараз ми продовжуємо це робити з сучасними безпілотниками", − пояснив міністр.

Він уточнив, що дрони використовуватимуть як для розвідки, так і для оборони й атак.

"Особливо в повітрі, але також на суші й на морі", − наголосив Брекельманс.

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Нідерландський міністр додав, що дрони мають великий попит через важливість для протиповітряної оборони та наступу України.

У разі успіху в застосуванні виготовлених БпЛА, його країна надасть додаткові кошти для розширення виробництва.

Перші винищувачі F-16 із Нідерландів уже надійшли в Україну

За словами Брекельманса, в Україну вже прибули перші винищувачі F-16 із Нідерландів.

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Решту з 24 обіцяних літаків нідерландський уряд надішле найближчими місяцями.

Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, пов’язаний з обслуговуванням винищувачів F-16.