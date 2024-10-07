Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив про виділення 400 млн євро на спільну з Україною розробку сучасних дронів, пише NOS.
Нідерланди виділили кошту на розробку сучасних дронів з Україною
За словами Брекельманса, країна відіграла головну роль у постачанні Україні винищувачів F-16 та систем Patriot.
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"Зараз ми продовжуємо це робити з сучасними безпілотниками", − пояснив міністр.
Він уточнив, що дрони використовуватимуть як для розвідки, так і для оборони й атак.
"Особливо в повітрі, але також на суші й на морі", − наголосив Брекельманс.
Нідерландський міністр додав, що дрони мають великий попит через важливість для протиповітряної оборони та наступу України.
У разі успіху в застосуванні виготовлених БпЛА, його країна надасть додаткові кошти для розширення виробництва.
Перші винищувачі F-16 із Нідерландів уже надійшли в Україну
За словами Брекельманса, в Україну вже прибули перші винищувачі F-16 із Нідерландів.
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Решту з 24 обіцяних літаків нідерландський уряд надішле найближчими місяцями.
Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, пов’язаний з обслуговуванням винищувачів F-16.