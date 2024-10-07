Рада національної безпеки та оборони України порекомендувала обмежити використання Телеграму у Верховній Раді, повідомив народний депутат і голова Комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Чому в Раді обмежать використання Телеграму

Парламентський апарат впровадив засоби безпеки за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки, серед яких є обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів, блокування доступу до комп’ютера в разі залишення без нагляду.

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Забороняється передача робочих даних і службова комунікація в Телеграмі, як і встановлення та користування месенджером на службових або особистих комп’ютерах.

Блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних і програмних засобів, а також фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення.

"На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Телеграм, яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки, як у випадку з нібито каналом спікера Руслана Стефанчука", − пояснив Юрчишин.

Як зазначається, цим розпорядженням "Верховна Рада мінімізує ризики".

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"Наголошую, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях", − зауважив очільник профільного комітету.