Рада національної безпеки та оборони України порекомендувала обмежити використання Телеграму у Верховній Раді, повідомив народний депутат і голова Комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
Чому в Раді обмежать використання Телеграму
Парламентський апарат впровадив засоби безпеки за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки, серед яких є обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів, блокування доступу до комп’ютера в разі залишення без нагляду.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Забороняється передача робочих даних і службова комунікація в Телеграмі, як і встановлення та користування месенджером на службових або особистих комп’ютерах.
Блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних і програмних засобів, а також фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення.
"На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Телеграм, яким користувалися на робочих пристроях. Чи створювали фейки, як у випадку з нібито каналом спікера Руслана Стефанчука", − пояснив Юрчишин.
Як зазначається, цим розпорядженням "Верховна Рада мінімізує ризики".
"Наголошую, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях", − зауважив очільник профільного комітету.
Верховна Рада працює над деанонімізацією Телеграм-каналів
ВР пропонувала покласти відповідальність на власників Телеграм-каналів у вигляді розкриття анонімності користувачів.
Як зазначив Юрчишин, однією з ідей було покласти відповідальність у вигляді деанонімізації, якщо користувачі порушують певні кримінальні статті у соціальних медіа.
7 вересня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Telegram загрожує національній безпеці України.