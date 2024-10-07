Ізраїльські сили атакували об'єкти розвідки угруповання "Хезболла" в Бейруті, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Телеграм.

ЦАХАЛ вдарила по штаб-квартирі розвідки Хезболли

Наразі відомо про знищення центрів управління, засобів збору інформації та іншої інфраструктури бойовиків.

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ЦАХАЛ повідомила про серію ударів по складах зброї "Хезболли" в тому ж районі. Після атак сталися вторинні вибухи, що вказує на наявність значних запасів озброєнь.

Армія оборони Ізраїлю наголосила, що "Хезболла" розміщує свої командні пункти та зброю в житлових районах, чим створює загрозу для мирного населення.

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Ізраїльські ВПС вдарили по об'єктах терористів на півдні Лівану й у районі Бекаа, зокрема по складах озброєнь, командному центру й пускових установках.

Військові також надали відео зі знищенням цілей, зокрема складів зі зброєю та іншої інфраструктури. Його можна переглянути тут:

Останні удари Ізраїлю по Хезболлі − що треба знати

3 жовтня ізраїльські сили провели операцію в районі міста Тулькарм, де ліквідували лідера терористичної мережі ХАМАС у цьому регіоні Захі Ясера Абд ар-Разек Уфі.

2 жовтня, після ракетної атаки Ірану на Ізраїль, ЦАХАЛ завдала авіаударів по об'єктах угруповання "Хезболла" в Бейруті.

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У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції "Північні стріли" проти "Хезболли".

11 вересня угруповання ХАМАС підтвердило свою готовність до нібито "негайного" припинення вогню в секторі Гази згідно з попередньою пропозицією США без нових умов з боку будь-якої сторони.