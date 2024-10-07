У трьох пунктах пропуску в Польщу тимчасово призупинили роботу бази даних, повідомила Львівська митниця.
Які пункти пропуску в Польщу наразі закриті
Наразі призупинене оформлення вантажівок.
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Роботу бази даних призупинили у таких пунктах пропуску:
- "Шегині - Медика";
- "Рава-Руська - Гребенне";
- "Краківець - Корчова".
Оформлення легкових автомобілів і автобусів для вʼїзду в Україну працює у звичайному режимі.
Водночас усі види транспорту, які виїжджають з України, наразі не оформлюють.
Ситуація з пунктами пропуску між Польщею та Україною
22 вересня в Державній прикордонній службі попереджали, що пункт пропуску "Устилуг-Зосин" тимчасово не працює.
Прикордонники не можуть пропускати громадян та транспортні засоби через цей пункт пропуску через збій у базі даних.
О 12:30 оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Устилуг-Зосин" відновили.
З 12 вересня на пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська" розпочалися ремонтні роботи.
У Литві почалися масштабні військові навчання країн НАТО
Попередньо вони триватимуть до 12 жовтня.