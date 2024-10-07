Водночас усі види транспорту, які виїжджають з України, наразі не оформлюють.

Оформлення легкових автомобілів і автобусів для вʼїзду в Україну працює у звичайному режимі.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

У трьох пунктах пропуску в Польщу тимчасово призупинили роботу бази даних, повідомила Львівська митниця.

Ситуація з пунктами пропуску між Польщею та Україною

22 вересня в Державній прикордонній службі попереджали, що пункт пропуску "Устилуг-Зосин" тимчасово не працює.

Advertisement

Прикордонники не можуть пропускати громадян та транспортні засоби через цей пункт пропуску через збій у базі даних.

О 12:30 оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Устилуг-Зосин" відновили.

З 12 вересня на пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська" розпочалися ремонтні роботи.

Більше по темі У Литві почалися масштабні військові навчання країн НАТО Навчання, участь у яких братимуть понад 3200 військових і 700 одиниць військової техніки, триватимуть 10 днів.

Попередньо вони триватимуть до 12 жовтня.