У трьох пунктах пропуску в Польщу тимчасово призупинили роботу бази даних, повідомила Львівська митниця.

Які пункти пропуску в Польщу наразі закриті

Наразі призупинене оформлення вантажівок.

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Роботу бази даних призупинили у таких пунктах пропуску:

  • "Шегині - Медика";
  • "Рава-Руська - Гребенне";
  • "Краківець - Корчова".

Оформлення легкових автомобілів і автобусів для вʼїзду в Україну працює у звичайному режимі.

Водночас усі види транспорту, які виїжджають з України, наразі не оформлюють.

Ситуація з пунктами пропуску між Польщею та Україною

22 вересня в Державній прикордонній службі попереджали, що пункт пропуску "Устилуг-Зосин" тимчасово не працює. 

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Прикордонники не можуть пропускати громадян та транспортні засоби через цей пункт пропуску через збій у базі даних. 

О 12:30 оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Устилуг-Зосин" відновили. 

З 12 вересня на пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська" розпочалися ремонтні роботи. 

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