Служба безпеки затримала у Харкові ще одну поплічницю РФ, яка «зливала» в один із Телеграм-каналів локації Сил оборони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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СБУ викрила агентку РФ у Харкові – що відомо

Насамперед росіян цікавила інформація про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їхнього тимчасового перебування.

Під час роботи 44-річна місцева жителька, яка працює у сфері громадського транспорту, приховано фіксувала час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів ЗСУ.

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У режимі онлайн вона готувала текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони.

Потім зловмисниця публікувала дані у Телеграм-каналі, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Співробітники Служби безпеки задокументували підривну діяльність фігурантки і затримали її у власному помешканні. У затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинів.

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Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

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Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала викладачку, яка наводила удари РФ по Харкову

Служба безпеки затримала інформаторку Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка розвідувала локації українських військ на Харківщині.

Нею виявилася викладачка одного з місцевих ВНЗ.

Російська спецслужба дистанційно залучила освітянку до співпраці влітку цього року.

Вона обходила місто й намагалася виявити розташування Сил оборони. У звітах жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис.