Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід очільниці Хмельницької медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 3 грудня з можливістю застави.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.
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Очільниці Хмельницької МСЕК обрали запобіжний захід
Сума застави становить 500 млн 1528 гривень.
Посадовицю підозрюють у незаконному збагаченні.
Мільйонні статки очільниці Хмельницької МСЕК – що відомо
5 жовтня ДБР повідомило про підозру у незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК.
4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні. Син посадовиці обіймає керівну посаду у Пенсійному фонді у Хмельницькій області.
Правоохоронці провели у фігурантів низку обшуків у межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.
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У жінки та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.
У робочому кабінеті фігурантки виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи та списки ухилянтів із фіктивними діагнозами.
Вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах.
"Також були вилучені документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовці та відмивання нею грошей через різні бізнес-проєкти", – додали в ДБР.
Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів через вікно.
Також правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки – зокрема, 30 об'єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, а також елітні автівки.
За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. Всі ці статки фігурантка не внесла до своєї щорічної декларації.