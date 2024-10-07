Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід очільниці Хмельницької медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 3 грудня з можливістю застави.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

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Очільниці Хмельницької МСЕК обрали запобіжний захід

Сума застави становить 500 млн 1528 гривень.

Посадовицю підозрюють у незаконному збагаченні.

Мільйонні статки очільниці Хмельницької МСЕК – що відомо

5 жовтня ДБР повідомило про підозру у незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК.

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4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні. Син посадовиці обіймає керівну посаду у Пенсійному фонді у Хмельницькій області.

Правоохоронці провели у фігурантів низку обшуків у межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби.

Більше по темі ВАКС залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Олександру Хейлу та його заступнику продовжилу запобіжні заходи ще на 2 місяці.

У жінки та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.

У робочому кабінеті фігурантки виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичні документи та списки ухилянтів із фіктивними діагнозами.

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Вдома у посадовиці та її родичів працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці знаходили гроші у квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах.

"Також були вилучені документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовці та відмивання нею грошей через різні бізнес-проєкти", – додали в ДБР.

Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів через вікно.

Також правоохоронці виявили, що родині топчиновників належать чималі статки – зокрема, 30 об'єктів нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, а також елітні автівки.

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За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. Всі ці статки фігурантка не внесла до своєї щорічної декларації.