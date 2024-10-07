У вересні російська армія зазнала рекордних втрат в Україні. Середньодобові втрати російських військ, разом із вбитими і пораненими, досягли 1 271 людини на день.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Росія зазнала рекордних втрат у вересні – що відомо

Показник середньодобових втрат перевищив попередній максимум, зафіксований у травні 2024 року, коли щоденні втрати становили 1 262 вбитими й пораненими.

Від початку повномасштабної війни загальні втрати Росії, попередньо, перевищили 648 тисяч осіб.

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У британській розвідці зростання кількості втрат пов'язують із розширенням зони бойових дій, зокрема, з операціями в Харківській і Курській областях, а також із підвищенням інтенсивності боїв на фронті.

Армія РФ продовжує намагатися розтягнути Сили оборони України, використовуючи чисельну перевагу для спроб прориву оборони і досягнення тактичних успіхів.

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Британська розвідка очікує, що у зимовий період втрати російської армії залишатимуться високими – близько 1 тисячі осіб на день.

Армія РФ втратила значну кількість боєприпасів – подробиці

27 вересня розвідка Естонії повідомила, що у жовтні успішні атаки українських безпілотників на склади боєприпасів у Росії можуть вплинути на ситуацію на лінії фронту.

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Йшлося про знищення складів з боєприпасами у Торопці, Тверська область.

«Оскільки Російська Федерація втратила значну кількість боєприпасів, призначених для лінії фронту, їй, ймовірно, доведеться визначити пріоритети своїх операцій у найближчі місяці», – казав заступник командувача Розвідувального центру естонських Сил оборони підполковник Янек Кессельманн.

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