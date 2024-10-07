В Україні понад 130 бригад мають право мобілізовувати добровольців без залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Роман Горбач, передає кореспондент Укрінформу.

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Які бригади можуть напряму мобілізовувати добровольців

Горбач зазначив, що ідеться про всі бойові бригади Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем тощо.

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"Можу сказати, що з прийняттям підзаконного нормативно-правового акта (постанова КМУ від 1 жовтня 2024 р. № 1130 – ред.) їх стало не менше, а ще більше, тому що в нас нещодавно були створені нові військові частини, наприклад Сил безпілотних систем, і цей перелік постійно розширюється", - сказав він.

В Україні дозволили військовим частинам напряму мобілізувати добровольців

1 жовтня Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізовувати резервістів та військовозобов'язаних, охочих служити, без залучення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до ТЦК та СП.

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Командири військових частин отримали повноваження:

видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби

⁠комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

У Міноборони зазначили, що перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України.