Сьогодні на Закарпатті відбулася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо.
Kyiv Post зібрав головні заяви посадовців.
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Ми холодно ставимося до питання членства України в НАТО - Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС, передає кореспондент Укрінформу.
"Відкрито говорю, ми холодно ставимося до питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", – заявив Фіцо.
Прем'єр-міністр Словаччини зазначив, що будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб процес вступу України до Євросоюзу не був би таким швидким, але Словаччини серед них не буде.
Також він відзначив здобутки України в цьому процесі.
"Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ставити ніяких перешкод на вашому шляху", – додав словацький прем'єр.
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Україна та Словаччина обговорили співпрацю у різних сферах
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Словаччина досягли прогресу у виконанні Дорожньої карти спільних дій, підписаної за підсумками попередніх консультацій.
"Словацький уряд нещодавно схвалив Рамкову програму участі у відновленні України. Спільні проєкти в енергетиці, транспорті та інфраструктурі сприятимуть розвитку прикордонних регіонів", - зазначив Шмигаль.
Очільники урядів країн досягли згоди щодо завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами, зокрема щодо спільного контролю на пунктах пропуску.
Шмигаль зазначив, що їх сподіваються підписати до кінця цього року.
Словаччина допоможе Україні під час блекаутів
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту, передає кореспондент Укрінформу.
"Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", - сказав Фіцо.
Крім того, він заявив , що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.
"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми - ред.). Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено.
У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - заявив Фіцо.
Він також повідомив, що Словаччина готує новий пакет гуманітарної допомоги для України, який матиме підтримку енергетичної системи України.