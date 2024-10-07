Сьогодні на Закарпатті відбулася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо.

Kyiv Post зібрав головні заяви посадовців.

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Ми холодно ставимося до питання членства України в НАТО - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС, передає кореспондент Укрінформу.

"Відкрито говорю, ми холодно ставимося до питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", – заявив Фіцо.

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Прем'єр-міністр Словаччини зазначив, що будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб процес вступу України до Євросоюзу не був би таким швидким, але Словаччини серед них не буде.

Також він відзначив здобутки України в цьому процесі.

"Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ставити ніяких перешкод на вашому шляху", – додав словацький прем'єр.

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Україна та Словаччина обговорили співпрацю у різних сферах

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Словаччина досягли прогресу у виконанні Дорожньої карти спільних дій, підписаної за підсумками попередніх консультацій.

"Словацький уряд нещодавно схвалив Рамкову програму участі у відновленні України. Спільні проєкти в енергетиці, транспорті та інфраструктурі сприятимуть розвитку прикордонних регіонів", - зазначив Шмигаль.

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Очільники урядів країн досягли згоди щодо завершення роботи над вісьмома двосторонніми документами, зокрема щодо спільного контролю на пунктах пропуску.

Шмигаль зазначив, що їх сподіваються підписати до кінця цього року.