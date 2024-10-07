Уряд Норвегії пропонує збільшити загальний обсяг фінансування Nansen Support Programme for Ukraine до $12,7 мільярда і продовжити програму підтримки до 2030 року.

Запропоновані це мінімум, а не межа фінансування, ідеться на сайті уряду.

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Норвегія збільшить допомогу Україні - що відомо

На постійній основі норвезький уряд буде оцінювати подальшу необхідність збільшення допомоги Україні.

"Ми збільшуємо асигнування на 2024 рік загалом до 27 мільярдів норвезьких крон. Водночас ми продовжуємо Програму підтримки Нансена для України ще на три роки та збільшуємо загальний обсяг фінансування з 75 до 135 мільярдів норвезьких крон.

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Здатність України захистити себе необхідна для українського народу, а також для гарантування безпеки Європи", - сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Він наголосив, що уряд постійно інформує норвезький парламент про масштаби та цілі підтримки.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Норвегія надала Україні приблизно 52,6 млрд норвезьких крон:

приблизно 28 млрд норвезьких крон - на військову підтримку

24 млрд норвезьких крон - на цивільну.

Уряд пропонує збільшити загальний обсяг фінансування програми підтримки України з 75 до 135 мільярдів норвезьких крон і продовжити програму до 2030 року.

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Запланований розподіл військової підтримки на 2025 рік наразі охоплює такі потреби:

2 млрд норвезьких крон на пожертвування військового обладнання з оборонного сектору

1,6 млрд норвезьких крон на навчання українського персоналу

1,4 млрд норвезьких крон на заходи зі збільшення виробничих потужностей в оборонній промисловості

2,5 млрд норвезьких крон на інші заходи, пов'язані з військовою підтримкою протягом року.

Пропозицію уряду тепер має схвалити парламент.

Уряд Норвегії інвестує в Україну понад $23 млн - що відомо

4 жовтня Норвезький уряд дозволив Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, Norfund інвестувати в Україну.

Цей капітал дозволить знизити ризики для міжнародних компаній, які інвестують в Україну.

Фінансування виділять у межах Програми підтримки Нансена для України.

Норвегія почала відмовляти у наданні притулку деяким українцям

26 вересня норвезький уряд почав відмовляти деяким українцям у наданні тимчасового притулку.

Заявки кількох українських біженців відхилили, однак нікого не вислали з країни примусово, проте деяким українцям відмовили в наданні місця проживання.

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У травні уряд країни запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді правила колективного захисту втратило чинність.