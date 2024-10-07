Верховна Рада розгляне питання виключення з комітетів народних депутатів Андрія Одарченка та Артема Дмитрука, які втекли з України.

Про це ідеться у проєкті постанови.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Одарченка та Дмитрука хочуть виключити з комітетів

У документі пропонується:

виключити Одарченка, який є нардепом від фракції "Слуга народу", зі складу комітету з питань антикорупційної політики;

виключити Дмитрука, який входить до складу групи "Відновлення України", зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності.

Проєкт постанови внесли до Ради після чуток про те, що Дмитрук сьогодні, 7 жовтня, брав участь у засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності.

Справа нардепа Дмитрука - що варто знати

26 вересня Офіс Генпрокурора повідомив про підготовку документів для екстрадиції народного депутата Артема Дмитрука, який перебуває у Лондоні.

Advertisement

24 вересня видання The Independent повідомило, що народного депутата України Артема Дмитрука затримали у Лондоні, а питання щодо його екстрадиції до України розгляне суд.

Пізніше нардеп заявив виданню, що уряд Великої Британії забезпечив йому безпеку з того часу, як він втік з України у серпні.

Дмитрук назвав "політичним переслідуванням проти мене та моєї родини, проти мене самого за мої політичні погляди та мою підтримку УПЦ".

9 вересня ОПГ попросив Генеральний секретаріат Інтерполу про публікацію червоного оповіщення щодо народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця

Advertisement

29 серпня ДБР оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного нардепа.

25 серпня 2024 року Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян (зокрема на правоохоронця), у замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.

Під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки.

25 серпня в ДБР підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині й потрапив у Молдову.

ВАКС оголосив у міжнародний розшук нардепа-втікача Одарченка - що відомо

23 вересня стало відомо, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко втік до Румунії та попросив про надання притулку.

Advertisement

Суддя ВАКС стягнув в дохід держави 15 млн грн застави та змінив запобіжний захід депутату із застави на взяття під варту.

19 вересня ВАКС оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка, який обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

18 вересня Одарченко не з’явився до Вищого антикорупційного суду без пояснення причин неявки, що й стало причиною оголошення його в міжнародний розшук.

21 листопада 2023 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення. А 22 листопада за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС застосував до нардепа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави.