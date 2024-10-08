Міністр оборони Франції Себастєн Лекорню в інтерв’ю Sud Ouest заявив, що його країна може надати Україні винищувачі Mirage 2000 вже наступного року, пише Європейська правда.

Видання цитує французького високопосадовця, який розповів, що постачання винищувачів Україні заплановане вже на перший квартал 2025 року.

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"Вони будуть оснащені новим обладнанням: для ведення повітряного і наземного бою та радіоелектронної боротьби", – розповів в інтерв’ю міністр.

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За його словами, зараз вже розпочалося і триває навчання українських пілотів і механіків.

Франція передасть Україні винищувачі Mirage – що відомо

Президент Франції Емманюель Макрон у червні цього року заявив, що його країна планує надати Україні літаки Mirage 2000-5 і про початок навчання пілотів у Франції

"Європейська правда" також нагадує, що збройні сили Франції 20 вересня повідомили про завершення підготовки першої групи українських пілотів, які тренувалися на літаках Alphajet.

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Разом з тим, влада України раніше вказувала на те, що розраховує отримати від Франції 40 винищувачів Mirage