Російські війська знову обстріляли Харків, у місті є «прильоти», повідомляє у своєму Телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов.
«Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову. Даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Інформація уточнюється», – спочатку повідомив мер міста.
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Пізніше він додав, що для обстрілу росіяни застосували різні види зброї, а також про шістьох постраждалих.
«Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа та шестеро постраждалих», – написав він.
Відомо про 28 людей постраждалих осіб, із них 17 – госпіталізовані, зокрема 16-річна дитина.
Удар по багатоповерхівці у Харкові 8 жовтня
Близько 17:00 місцеві ЗМІ повідомили про низку вибухів.
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова.
У Харкові затримали коригувальницю російських ударів
За попередньою інформацією, є двоє загиблих та поранені.
Терехов додав, що, попередньо, армія РФ вдарила КАБом по багатоповерхівці в Київському районі.
Обстріли Харкова тривають - що відомо
Російська армія продовжує обстрілювати Харків і область. Здебільшого під обстріли потрапляє цивільна інфраструктура міста та регіону.
Зранку 6 жовтня, наприклад, війська РФ вдарили FPV-дроном по Куп'янську, внаслідок чого були поранені двоє мирних мешканців.
Протягом 6 жовтня, окупанти вдарили по селищу Борова в Ізюмському районі на Харківщині. Поцілили дроном.