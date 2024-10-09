Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш укотре наголосив на важливості вирішення питання Волинської трагедії, пише РАР.

Що сказав Косіняк-Камиш про питання Волинської трагедії − подробиці

Косіняк-Камиш узяв участь у церемонії з нагоди 84-ї річниці створення Селянських батальйонів, де зазначив, що пам’ятає історію та героїв незалежно від того, "чи є він співправителем, чи перебуває в опозиції".

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"Я хотів би дати обіцянку всім нам тут, обіцянку Польщі, обіцянку моїм землякам: ми не заспокоїмося, поки не вшануємо пам’ять жертв геноциду на Волині", − заявив керівник Міноборони Польщі.

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Він наголосив, що не згадує трагедію, "аби не роз’ятрити рану, бо не можна роз’ятрити рани, які не загоїлися".

Польща використає бажання України вступити до ЄС для тиску на Київ

Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, тому визначатиме швидкість вступу України до ЄС.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський радив президентові України Володимиру Зеленському врегулювати історичні питання з Польщею зараз, оскільки це буде менш обтяжливо, ніж під час переговорів про вступ.

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Польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не вирішить із Варшавою "Волинське питання".

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