Президент України Володимир Зеленський, можливо, готується зайняти більш гнучку позицію щодо завершення війни в Україні, пише Bloomberg із посиланням на іноземних чиновників.

Позиція Києва щодо завершення війни − подробиці

За даними джерел Bloomberg, українські офіційні особи готові визнати необхідність розв’язки.

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Зміну настроїв має показати зустріч у форматі Рамштайн у Німеччині.

Український президент хоче заручитися підтримкою союзників для свого "Плану перемоги". Однак американські урядовці попросили Київ чітко сформулювати дорожню карту для визначення конкретних потреб на наступний рік, зокрема військової техніки, промислового розвитку та фінансової підтримки.

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Як зазначає Bloomberg, війна, обмежені бюджети на Заході й вибори у США змусили союзників розглянути можливість завершення війни шляхом переговорів. Нерозкриті деталі плану Зеленського, щодо якого він консультується зі Штатами, можуть бути використані для подальшого просування цієї ідеї.

Центральним елементом майбутніх переговорів стане членство України в НАТО – питання, що досі розділяє союзників України. Наразі чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден перебуває під тиском щодо надсилання Києву чіткого запрошення до Північноатлантичного союзу.

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Це може поставити Україну в невигідне становище, коли йтиметься про переговори про припинення вогню, однак надійні двосторонні гарантії безпеки, зокрема з боку США, означатимуть членство України в Альянсі.

"План перемоги" України − що треба знати

Під час Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США й розповів конгресменам про "План перемоги".

Зеленський розповів про подробиці ситуації на фронті, перебіг Курської операції, потреби ЗСУ та важливість своєчасного постачання пакетів допомоги.

У межах візиту до США Зеленський зустрівся з чинною віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, експрезидентом Дональдом Трампом і чинним президентом США Джо Байденом.

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Президент наголосив, що "План перемоги" потрібно представити Конгресу США, оскільки багато що залежить саме від його рішень.

Керівник міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський публічно підтримав мирний план президента України Володимира Зеленського.