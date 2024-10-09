Водночас закон не передбачає демобілізацію вже мобілізованих українців віком до 25 років, але в майбутньому законодавці працюватимуть над цим.

9 жовтня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон № 11379д щодо звільнення від мобілізації обмежено придатних українців віком до 25 років, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Заборона мобілізації українців 2024 − що треба знати

Учора, 8 жовтня, стало відомо, що Верховна Рада 9 жовтня розгляне в другому читанні законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років.

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З 23 вересня в Україні зупинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років, а призов став можливий лише за письмової згоди.

Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізовані лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

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18 вересня голова ВР Руслан Стефанчук анонсував припинення мобілізації обмежено придатних до військової служби осіб віком від 18 до 25 років. Осіб, які раніше були мобілізовані, не будуть відправляти на штурмові дії чи інші операції, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя та здоров’я.

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Народний депутат Ярослав Железняк раніше повідомляв, що законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних".