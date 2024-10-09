Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію в Рівному масштабної корупційної схеми ухилення від мобілізації.

СБУ ліквідувала злочинну групу з майже 30 осіб − подробиці

Оборудку організували керівниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили 26 медпрацівників. Серед них були посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

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Вони допомагали ухилянтам уникнути призову завдяки підробленим документам про наявність важких хвороб серця або нервової системи.

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Вартість послуг становила від 15 до 20 тис. доларів з одного "клієнта". Зловмисники повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема щодо їхнього перебування на стаціонарному лікуванні.

Для пошуку клієнтів організатори використовували зв’язки агентства нерухомості, а прибутки розподіляли між співучасниками в злочинах.

Більше по темі У Дніпровській міськраді викрили схему розкрадання 34 млн грн СБУ та Нацполіція затримали осіб, причетних до фейкових тендерних закупівель.

Трьох організаторів схеми затримали під час передачі 16,7 тис. доларів від нового ухилянта.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 14 млн гривень, які, ймовірно, були отримані незаконно.

Яке покарання загрожує злочинній групі з Рівного

Затриманим повідомили про підозру ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

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Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

СБУ ліквідувала угруповання, яке "заробило" на ухилянтах понад 40 млн гривень

Служба безпеки України повідомляла про нейтралізацію в Київській і Харківській областях злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів.

СБУ вдалося затримати 14 зловмисників, причетних до оборудок.

Під час обшуків у них вилучили понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів для чоловіків і 250 підробних печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Вартість послуг становила від 8 до 12 тис. доларів з одного "клієнта".