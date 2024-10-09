За результатами дослідження ООН Україна посіла 5 місце у глобальному рейтингу за індексом онлайн-сервісів. А Київ - в топ-15 міст світу за рівнем розвитку е-послуг.
Kyiv Post вирішив розібратися, які українські міста, крім Києва, значно просунулися у цифровізації життя своїх мешканців, хто лідирує в цьому достатньо умовному рейтингу. Взявши за основу звіти Міністерства цифрової трансформації та публічну інформацію про реалізовані проєкти, ми підготували список найбільш ефективних міст та мерів.
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Київ (міський голова - Віталій Кличко)
На посаді: з 2014 року
Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 53
Головні проєкти
- Міський застосунок Київ Цифровий
- Безготівкова оплата проїзду у громадському транспорті
- Електронний кабінет захисника і захисниці
- Оплата паркування та повернення евакуйованих автівок
- Wi-Fi в укриттях
- Єдиний освітній простір на базі “Єдина Школа”
- Цифрові сервіси з моніторингу якості повітря та надання психологічної допомоги
Дніпро (міський голова - Борис Філатов)
У Харкові затримали коригувальницю російських ударів
На посаді: з 2015 року
Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 50
Головні проєкти
- «Я — ветеран»
- Wi-Fi у бібліотеках
- Програма «Цифровий лідер»
Львів (міський голова - Андрій Садовий)
На посаді: з 2006 року
Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 12
Головні проєкти
- ЛеоКарт
- Електронний квиток на міжміському та приміському транспорті
- Портал відкритих даних
- Портал статистики
Луцьк (міський голова - Ігор Поліщук)
На посаді: з 2020 року
Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 20
Головні проєкти
- «Розумний ЦНАП»
- Хмарний сервіс DNS Security
- Інвестиційний каталог громади
- Інтреактивні публічні дашборди
Ужгород (міський голова - Богдан Андріїв)
На посаді: з 2015 року
Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 21
Головні проєкти
- Портал «Допомога Закарпаття»
- Електронний сервіс для підготовки населення для національного спротиву
- Інвестиційний проект «Підвищення стійкості громад»
Чернівці (міський голова - Роман Клічук)
На посаді: з 2020 року
Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 10
Головні проєкти
- Дашборд з відкритими даними
- Електронна приймальня
- Безготівковий проїзд в транспорті
Харків (міський голова - Ігор Терехов)
На посаді: з 2023 року
Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 9
Головні проєкти
- Цифровий освітній центр
- Мобільні ЦНАПи
Тернопіль (міський голова - Сергій Надал)
На посаді: з 2010 року
Кількість реалізованих проєктів: 6
Головні проєкти
- Міський застосунок Е-Тернопіль
- Імерсивний мультифункціональний хаб
- Міжобласний датацентр
- Онлайн-платформа гуманітарних потреб ВПО
Висновків зараз не буде. Але точно можна говорити про те, що Україна обрала технологічний вектор розвитку і впевнено рухається вперед, попри російсько-українську війну. Наразі точно можна стверджувати, що Київ дійсно є одним топ-міст у світі за рівнем розвитку цифрових сервісів і послуг.
В інших містах цифрова трансформація теж починає проникати у всі сфери міського життя. Головне зараз для всіх українських міст — це зберегти цей темп і людей, які здійснюють зміни на місцях.