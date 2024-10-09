За результатами дослідження ООН Україна посіла 5 місце у глобальному рейтингу за індексом онлайн-сервісів. А Київ - в топ-15 міст світу за рівнем розвитку е-послуг.

Kyiv Post вирішив розібратися, які українські міста, крім Києва, значно просунулися у цифровізації життя своїх мешканців, хто лідирує в цьому достатньо умовному рейтингу. Взявши за основу звіти Міністерства цифрової трансформації та публічну інформацію про реалізовані проєкти, ми підготували список найбільш ефективних міст та мерів.

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Київ (міський голова - Віталій Кличко)

Джерело фото: vitaliy_klitschko/Telegram

На посаді: з 2014 року

Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 53

Головні проєкти

Міський застосунок Київ Цифровий

Безготівкова оплата проїзду у громадському транспорті

Електронний кабінет захисника і захисниці

Оплата паркування та повернення евакуйованих автівок

Wi-Fi в укриттях

Єдиний освітній простір на базі “Єдина Школа”

Цифрові сервіси з моніторингу якості повітря та надання психологічної допомоги

Дніпро (міський голова - Борис Філатов)

Джерело фото: nashemisto.dp

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На посаді: з 2015 року

Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 50

Головні проєкти

«Я — ветеран»

Wi-Fi у бібліотеках

Програма «Цифровий лідер»

Львів (міський голова - Андрій Садовий)

Джерело фото: perets.media

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На посаді: з 2006 року

Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 12

Головні проєкти

ЛеоКарт

Електронний квиток на міжміському та приміському транспорті

Портал відкритих даних

Портал статистики

Луцьк (міський голова - Ігор Поліщук)

Джерело фото: lutskrada.gov.ua

На посаді: з 2020 року

Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 20

Головні проєкти

«Розумний ЦНАП»

Хмарний сервіс DNS Security

Інвестиційний каталог громади

Інтреактивні публічні дашборди

Ужгород (міський голова - Богдан Андріїв)

Джерело фото: wikipedia.org

На посаді: з 2015 року

Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 21

Головні проєкти

Портал «Допомога Закарпаття»

Електронний сервіс для підготовки населення для національного спротиву

Інвестиційний проект «Підвищення стійкості громад»

Чернівці (міський голова - Роман Клічук)

Джерело фото: Роман Клічук/Facebook

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На посаді: з 2020 року

Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 10

Головні проєкти

Дашборд з відкритими даними

Електронна приймальня

Безготівковий проїзд в транспорті

Харків (міський голова - Ігор Терехов)

Джерело фото: Ігор Терехов/Facebook

На посаді: з 2023 року

Кількість реалізованих проєктів у сфері цифровізації: 9

Головні проєкти

Цифровий освітній центр

Мобільні ЦНАПи

Тернопіль (міський голова - Сергій Надал)

Джерело фото: Слово і Діло

На посаді: з 2010 року

Кількість реалізованих проєктів: 6

Головні проєкти

Міський застосунок Е-Тернопіль

Імерсивний мультифункціональний хаб

Міжобласний датацентр

Онлайн-платформа гуманітарних потреб ВПО

Висновків зараз не буде. Але точно можна говорити про те, що Україна обрала технологічний вектор розвитку і впевнено рухається вперед, попри російсько-українську війну. Наразі точно можна стверджувати, що Київ дійсно є одним топ-міст у світі за рівнем розвитку цифрових сервісів і послуг.

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В інших містах цифрова трансформація теж починає проникати у всі сфери міського життя. Головне зараз для всіх українських міст — це зберегти цей темп і людей, які здійснюють зміни на місцях.