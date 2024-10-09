У Кіровоградській області на основі доказів Служби безпеки України до 6 років позбавлення волі засудили палійку військового автомобіля.

Жінка виконувала замовлення РФ, повідомляє прессцентр СБУ.

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Перший вирок за підпал військового авто

Відповідне рішення ухвалив Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області.

Мешканка Олександрії потрапила у поле зору російських спецслужб через свою активність у Телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку.

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На замовлення РФ жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії.

Для «звіту» про виконане завдання вона фіксувала свої дії на відео.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисницю на гарячому, одразу після вчинення злочину.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Більше по темі У Дніпровській міськраді викрили схему розкрадання 34 млн грн СБУ та Нацполіція затримали осіб, причетних до фейкових тендерних закупівель.

СБУ затримала агентів ФСБ РФ, які шпигували за Силами оборони у Кропивницькому

У Кропивницькому СБУ викрила агентурну групу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка коригувала повітряні удари по місту та готували серію диверсій.

Одним із фігурантів виявився виходець із лівобережної Херсонщини, який приїхав у Кропивницький як переселенець.

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Іншим був місцевий мешканець, якого ФСБ завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легкого заробітку".

Вони також намагалися встановити локації нафтобаз, енергогенеруючих підприємств і мостів, які використовуються для переправлення військової техніки ЗСУ на передову.