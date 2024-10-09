У проєкті бюджету Росії на 2025 рік, запропонованому російським урядом, демонструється, що РФ готова урізати важливі видатки для фінансування війни проти України.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Пріоритетом бюджету Росії залишається війна

Уряд РФ подав до Держдуми проєкт бюджету на 2025 рік, який передбачає зростання видатків на 5% (без урахування інфляції) до 41,5 трильйона рублів (447 мільярдів доларів).

У проєкті передбачається близько 25% зростання оборонних витрат у 2025 році порівняно з бюджетом на 2024 рік.

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Загалом витрати на оборону становлять 32% бюджету 2025 року. У 2021 році, до повномасштабної війни, цей показник був 14,5%.

«Попит продовжує випереджати пропозицію в російській економіці, і збільшення бюджету на 2025 рік, найімовірніше, погіршить цю ситуацію.

Це майже напевно посилить інфляційний тиск, який залишається ключовою проблемою, оскільки рівень інфляції в серпні 2024 року становив приблизно 9%», - ідеться у повідомленні.