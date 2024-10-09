У проєкті бюджету Росії на 2025 рік, запропонованому російським урядом, демонструється, що РФ готова урізати важливі видатки для фінансування війни проти України.
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
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Пріоритетом бюджету Росії залишається війна
Уряд РФ подав до Держдуми проєкт бюджету на 2025 рік, який передбачає зростання видатків на 5% (без урахування інфляції) до 41,5 трильйона рублів (447 мільярдів доларів).
У проєкті передбачається близько 25% зростання оборонних витрат у 2025 році порівняно з бюджетом на 2024 рік.
Загалом витрати на оборону становлять 32% бюджету 2025 року. У 2021 році, до повномасштабної війни, цей показник був 14,5%.
«Попит продовжує випереджати пропозицію в російській економіці, і збільшення бюджету на 2025 рік, найімовірніше, погіршить цю ситуацію.
Це майже напевно посилить інфляційний тиск, який залишається ключовою проблемою, оскільки рівень інфляції в серпні 2024 року становив приблизно 9%», - ідеться у повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 October 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 9, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mliOqaN57n #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ij09Xn3kmI
Путін наказав мобілізувати понад 130 тисяч строковиків
З 1 жовтня у Росії триває осінній призов. Перед його початком президент Росії Владімір Путін розпорядився мобілізувати на військову службу громадян РФ, які не перебувають у запасі й підлягають призову.
Зокрема, ідеться про призов 133 тисяч росіян у віці від 18 до 30 років.
16 вересня Президент Росії підписав указ, який збільшує штатну чисельність армії до 2 мільйонів 389 тисяч.
2 грудня 2023 року Владімір Путін збільшив штат своєї армії до 2 209 130, зокрема 1 320 000 військовослужбовців.