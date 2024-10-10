Служба безпеки (СБУ) та Національна поліція затримали ще п’ятьох російських агентів, які підпалювали автомобілі Сил оборони та об’єкти Укрзалізниці у двох регіонах України.

Фігурантів завербували через Телеграм-канали, де вони шукали заробітку, повідомляє прессцентр СБУ.

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У Київській області викрили агентів РФ, які спалили об'єкти Укрзалізниці

Двоє поплічників РФ підпалили релейну шафу Укрзалізниці.

Один з них – рецидивіст з Луганщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю та хуліганство. До диверсії він залучив 16-річного студента технічного училища.

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Вони готувалися продовжити серію підпалів на залізничних об`єктах, щоб порушити логістику Сил оборони.

Фото: СБУ

В Одесі затримали трьох агентів РФ, які палили автомобілі

«По гарячих слідах» правоохоронці затримали трьох місцевих жителів, які підпалили військовий мікроавтобус та сигнальне обладнання на залізничній колії поблизу Одеси.

Їх викрили під час підготовки до вчинення наступного підпалу.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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Злочинні дії двох одеських підпалювачів додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Україні вперше палійка військового авто отримала реальне покарання

9 жовтня у Кіровоградській області на основі доказів Служби безпеки України до 6 років позбавлення волі засудили палійку військового автомобіля.

Жінка здійснила підпал службового пікапа співробітника Національної гвардії на замовлення РФ для швидкого заробітку.

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На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).