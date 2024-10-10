У ДТП поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" 10 жовтня вранці загинули двоє громадян України, повідомив Укрінформ, цитуючи генконсула України в Любліні Олега Куця.

Смертельне ДТП у Польщі − подробиці

Мікроавтобус Fiat, у якому перебували семеро українських громадян, їхав на піший перехід "Медика-Шегині". Транспортний засіб наїхав на вантажівку, яка стояла на дорозі з вимкнутими світлами фар.

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"Двоє осіб загинули, двоє інших – чоловік і жінка – перебувають в лікарні у Перемишлі. Одна з постраждалих – у важкому стані", – пояснив генконсул.

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Він додав, що українські консули наразі надають допомогу учасникам ДТП і перебувають на зв’язку з відповідними польськими органами, які піклуються та займаються лікуванням українців.

"Троє учасників ДТП, які не постраждали, зараз дають свідчення в поліції. На наше прохання, їм надається психологічна допомога", –зауважив Куць.

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Генконсульство України вже повідомило родичів про загибель українців і працюватиме над репатріацією тіл, а також поверненням громадян України додому.

Поліція зараз проводить процесуальні дії в контексті цієї ДТП. Водій мікроавтобуса не постраждав.

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У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблий та постраждалі

Увечері 30 липня поблизу Познані мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП на ділянці автомагістралі А2, де тривають ремонтні роботи. Водій загинув на місці, шестеро пасажирів госпіталізовані.

Аварія сталася за участі мікроавтобуса Fiat Ducato з українською реєстрацією та вантажного автомобіля.

Вранці 20 червня у польському селі Закренце рейсовий автобус Київ-Варшава компанії Pavlukstrans із 45 громадянами України з невідомих причин зіткнувся з бар’єром по маршруту руху, з’їхав у кювет і перекинувся на бік.

Внаслідок аварії постраждали восьмеро людей, зокрема, одна дитина.