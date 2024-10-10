Зросла кількість росіян, що ввжають, що вторгнення Росії в Україну завдало більше шкоди, ніж користі. У вересні 47% жителів Росії заявили, що бачать у війні більше шкоди, тоді як у травні 2023 року таких було 41%, згідно з даними опитування «Левада-Центру».

Одночасно частка тих, хто вважає, що так звана російська "спеціальна військова операція" в Україні принесла більше користі, зменшилася з 38% до 28%.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Згідно з опитуванням, 72% респондентів підтримали б рішення президента Росії Владіміра Путіна, якби він вирішив припинити конфлікт з Україною цього тижня, що на 10 відсоткових пунктів більше порівняно з травнем 2023 року. Однак, якби Путін зупинив конфлікт, погодившись повернути окуповані території, лише близько третини росіян (31%) підтримали б таке рішення.

Advertisement

Варто зазначити, що кількість росіян, готових підтримати припинення війни без додаткових умов, поступово збільшується з травня 2023 року. Проте більшість росіян, як і раніше, не схильні до мирних угод, якщо вони передбачають повернення окупований територій.

Більше по темі Британія створила підрозділ для контролю торговельних санкцій проти РФ Він матиме повноваження накладати штрафи на компанії, які порушили санкції.

Найчастіше невдоволення результатами війни висловлюють жінки (55%), молодь до 24 років (55%), жителі малих міст до 100 тисяч мешканців (52%), а також ті, хто вважають, що країна рухається в неправильному напрямку (77%).

Advertisement

Більшість цих людей (52%) пояснюють свою позицію тим, що війна призвела до загибелі, страждань і горя багатьох людей. 21% згадали про втрати в російській армії, 7% — про жертви серед мирного населення. 18% росіян звернули увагу на погіршення економічної ситуації в країні, зокрема зростання цін і величезні витрати на війну, 7% відзначили погіршення міжнародних відносин, а 5% невдоволені санкціями. Загалом 13% росіян вважають будь-яку війну шкідливою.

У серпні 2024 року, на тлі нападу на Курську область, частка прихильників мирних переговорів знизилася з 58% у липні до 50%. Однак у вересні ця цифра знову дещо зросла до 54%. Водночас кількість тих, хто підтримує продовження воєнних дій, зменшилася до 39%.

Advertisement

Як зазначає опитування “Левади центру”, громадська думка щодо того, чи повинна Росія робити поступки Україні для завершення військової операції та підписання мирної угоди, залишається практично незмінною. Більшість росіян виступають проти будь-яких поступок, тоді як лише кожен п'ятий опитаний (20%) готовий підтримати певні компроміси заради закінчення СВО та укладання мирної угоди.

Найбільш бажаними умовами для укладання мирної угоди серед росіян є обмін військовополоненими між Росією та Україною, що підтримують 87% опитаних (зростання на 6 відсоткових пунктів з серпня 2023 року), а також негайне припинення вогню, яке схвалюють 60% (зростання на 15 відсоткових пунктів з травня 2023 року).

Advertisement

Результати опитування свідчать, що росіяни поступово втомлюються від війни, зазначив директор «Левада-Центру» Денис Волков у коментарі для «Агентства». Однак він підкреслив, що «драматичних змін» у настроях немає, оскільки більшість росіян можуть і далі «жити своїм приватним життям».

«Більшість хоче миру, але передає вирішення цього питання в руки влади».

Загальноросійське опитування «Левада-центру» проводилося з 26 вересня по 2 жовтня 2024 року на репрезентативній вибірці міського та сільського населення, що охоплює 1606 осіб віком від 18 років і старше. Опитування здійснювалося в 137 населених пунктах, розташованих у 50 регіонах РФ, через особисті інтерв'ю в домівках респондентів.