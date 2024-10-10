Зросла кількість росіян, що ввжають, що вторгнення Росії в Україну завдало більше шкоди, ніж користі. У вересні 47% жителів Росії заявили, що бачать у війні більше шкоди, тоді як у травні 2023 року таких було 41%, згідно з даними опитування «Левада-Центру».
Одночасно частка тих, хто вважає, що так звана російська "спеціальна військова операція" в Україні принесла більше користі, зменшилася з 38% до 28%.
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Згідно з опитуванням, 72% респондентів підтримали б рішення президента Росії Владіміра Путіна, якби він вирішив припинити конфлікт з Україною цього тижня, що на 10 відсоткових пунктів більше порівняно з травнем 2023 року. Однак, якби Путін зупинив конфлікт, погодившись повернути окуповані території, лише близько третини росіян (31%) підтримали б таке рішення.
Варто зазначити, що кількість росіян, готових підтримати припинення війни без додаткових умов, поступово збільшується з травня 2023 року. Проте більшість росіян, як і раніше, не схильні до мирних угод, якщо вони передбачають повернення окупований територій.
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Найчастіше невдоволення результатами війни висловлюють жінки (55%), молодь до 24 років (55%), жителі малих міст до 100 тисяч мешканців (52%), а також ті, хто вважають, що країна рухається в неправильному напрямку (77%).
Більшість цих людей (52%) пояснюють свою позицію тим, що війна призвела до загибелі, страждань і горя багатьох людей. 21% згадали про втрати в російській армії, 7% — про жертви серед мирного населення. 18% росіян звернули увагу на погіршення економічної ситуації в країні, зокрема зростання цін і величезні витрати на війну, 7% відзначили погіршення міжнародних відносин, а 5% невдоволені санкціями. Загалом 13% росіян вважають будь-яку війну шкідливою.
У серпні 2024 року, на тлі нападу на Курську область, частка прихильників мирних переговорів знизилася з 58% у липні до 50%. Однак у вересні ця цифра знову дещо зросла до 54%. Водночас кількість тих, хто підтримує продовження воєнних дій, зменшилася до 39%.
Як зазначає опитування “Левади центру”, громадська думка щодо того, чи повинна Росія робити поступки Україні для завершення військової операції та підписання мирної угоди, залишається практично незмінною. Більшість росіян виступають проти будь-яких поступок, тоді як лише кожен п'ятий опитаний (20%) готовий підтримати певні компроміси заради закінчення СВО та укладання мирної угоди.
Найбільш бажаними умовами для укладання мирної угоди серед росіян є обмін військовополоненими між Росією та Україною, що підтримують 87% опитаних (зростання на 6 відсоткових пунктів з серпня 2023 року), а також негайне припинення вогню, яке схвалюють 60% (зростання на 15 відсоткових пунктів з травня 2023 року).
Результати опитування свідчать, що росіяни поступово втомлюються від війни, зазначив директор «Левада-Центру» Денис Волков у коментарі для «Агентства». Однак він підкреслив, що «драматичних змін» у настроях немає, оскільки більшість росіян можуть і далі «жити своїм приватним життям».
«Більшість хоче миру, але передає вирішення цього питання в руки влади».
Загальноросійське опитування «Левада-центру» проводилося з 26 вересня по 2 жовтня 2024 року на репрезентативній вибірці міського та сільського населення, що охоплює 1606 осіб віком від 18 років і старше. Опитування здійснювалося в 137 населених пунктах, розташованих у 50 регіонах РФ, через особисті інтерв'ю в домівках респондентів.