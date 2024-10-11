14 жовтня о 19:00 у Софійському Соборі в Києві відбудеться концерт "Витоки" муніципального академічного камерного хору "Київ" за участі диригента Микола Гобдича, повідомила пресслужба "Дом Майстер Клас".

Концерт Витоки − що треба знати

За словами засновниці культурного центру "Дом Майстер Клас" Ірини Буданської, хор "Київ" і диригент Микола Гобдич є не лише високопрофесійним колективом, а й "справжнім музичним феноменом".

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Організатори вважають програму концерту "Витоки" сенсаційною.

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На концерті можна буде почути оригінальну авторську версію "Вскую прискорбна єси, душе моя" Дмитра Бортнянського, нотний текст якого взяли з видання Придворної співацької капели 1834 року. Наразі збірник перебуває в архівах British Museum.

Відсутню партію другого сопрано реконструювали, що сприяло укладанню повної партитури. Воскресенський канон уже неодноразово виконувався у цьому форматі, зокрема й камерним хором "Київ".

Фото: пресслужба "Дом Майстер Клас"

У Росії ще до війни виявили рукопис із втраченою партією другого сопрано, тому з’явилася можливість зробити реконструкцію початкової авторської версії Воскресенського канону, що й зробила музикознавиця Ольга Шуміліна.

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Які твори в програмі концерту "Витоки"

На концерті можна буде послухати оригінальну авторська версію Воскресенського канону, в програмі якого є дві молитви Миколи Лисенка; Псалом 83 "Які любі оселі Твої, Господи Саваоте" Євгена Станковича; Триптих на вірші Т.Шевченка Валентина Сильвестрова.

Перші дві частини триптиху ("Садок вишневий коло хати" та "Думи мої") В.Сильвестров створив ще до війни, а минулого року в Берліні композитор написав фінальний номер циклу "На оновленій землі".

Як наголошують організатори, це "гімн оновленої України". Останнім у програмі концерту буде твір "Достойно є" Вікторії Польової, що є частиною циклу "Світлі піснеспіви".

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"Це відчуття гігантської маси, що здіймається, вражає іхвилює як ніщо інше…", − пояснила композиторка .