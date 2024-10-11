Росія перекинула на Курський напрямок близько 50 тис. військових, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час телемарафону "Єдині новини".

50 тис.  російських військових на Курському напрямку − подробиці

"Ми знаємо, що близько 50 тисяч було перекинуто з інших напрямків на Курський напрямок", − пояснив Сирський.

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Він наголосив, що це послабило позиції росіян на інших частинах фронту, зокрема в Запорізькій і Херсонській областях, а також на Краматорському напрямку.

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"Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції", − зауважив Головком.

ЗСУ можуть утримувати території на Курщині ще кілька місяців

Американські високопосадовці вважають, що Україна зможе утримувати територію у Курській області РФ, щонайменше кілька місяців.

Україна наразі не стикалася з проблемами з постачанням у Курську область бо російська армія здійснювала лише обмежені контратаки та просувалася на сході України.

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