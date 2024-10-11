За його даними, четверо людей наразі перебувають у важкому стані.

Окрім ворожих безпілотників на Україну також летіли 8 ракет.

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"Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні", − уточнив Кіпер.

Наразі відомо про щонайменше четверо загиблих і 10 поранених.

Унаслідок атаки в Одеському районі відбулося руйнування двоповерхівки, де жили та працювали цивільні люди, деякі з них опинилися під завалами

"Сьогодні вранці у лікарні помер 48-річний чоловік", − зазначив Кіпер.

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10:06 : Кількість жертв російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі збільшилася до 9 осіб.

У ніч проти 11 жовтня росіяни вдарили балістичними ракетами по Одеській області, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни атакували Одеську область 9 жовтня: є жертви

Увечері 9 жовтня Росія вдарила по Одеській області, внаслідок чого є повідомлення про постраждалих і загиблих, а також ушкодження контейнеровоза під прапором Панами "Shui Spirit".

О 13:08 10 жовтня очільник ОВА Кіпер повідомляв про зростання кількості загиблих до 8.

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7 жовтня Росія поцілила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув громадянин України, п’ятеро іноземців дістали поранень.

Напередодні російська армія вкотре завдала удару по українському порту Південний та пошкодила цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс.