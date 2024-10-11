Після обідньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що її країна прийматиме наступний «Саміт з відновлення України», який буде зосереджений на зусиллях із відбудови в зруйнованій війною країні.

Саміт відбудеться в Римі з 10 по 11 липня 2025 року. Попередні такі зустрічі топових представників машинобудування, будівництва та багатьох інших галузей, необхідних для відновлення інфраструктури, відбулися в Швейцарії, Великій Британії та Німеччині.

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Після зустрічі з Мелоні ввечері в четвер Зеленський продовжив свою 48-годинну поїздку Західною Європою зустріччю з Папою Римським Франциском у Ватикані, після чого в п'ятницю він вирушить до Берліна. Він уже зустрівся з відповідними керівниками урядів у Лондоні та Парижі.

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У четвер Мелоні заявила, що подальша підтримка Києва з боку Риму полягає в тому, щоб «поставити Україну в якнайкраще становище за столом переговорів про мир, який не може бути капітуляцією».

Попри те, що Мелоні активно підтримує Зеленського та Україну, Італія наразі не є серед країн Заходу, які зробили найбільші внески в оборону України. Згідно з даними Центру аналізу європейської політики, Рим надав Києву військову допомогу в еквіваленті від 1 до 2 млрд доларів, тоді як Франція, яка ненабагато випереджає Італію за кількістю населення, надала загалом 2,7 млрд доларів.

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Водночас Францію досі «критикують за те, що вона робить занадто мало».

Цього літа на саміті НАТО у Вашингтоні Мелоні підтвердила, що Італія збільшить військову підтримку Києва у 2025 році, надавши йому зброю на 1,8 млрд доларів.

Її правий уряд поділяє позицію Вашингтона та НАТО, які вважають, що ця повномасштабна загарбницька війна Росії проти України, яка триває вже 31 місяць, майже напевно закінчиться радше переговорами з Москвою, ніж прямою перемогою, але прем’єр-міністерка Італії додала, що «Україна не сама, і ми будемо стояти з нею стільки, скільки буде потрібно».

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Перед зустріччю в Римі в четвер Зеленський заявив, що питання припинення вогню з Росією не обговорюється з європейськими союзниками.