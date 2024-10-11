Після обідньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що її країна прийматиме наступний «Саміт з відновлення України», який буде зосереджений на зусиллях із відбудови в зруйнованій війною країні.
Саміт відбудеться в Римі з 10 по 11 липня 2025 року. Попередні такі зустрічі топових представників машинобудування, будівництва та багатьох інших галузей, необхідних для відновлення інфраструктури, відбулися в Швейцарії, Великій Британії та Німеччині.
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Після зустрічі з Мелоні ввечері в четвер Зеленський продовжив свою 48-годинну поїздку Західною Європою зустріччю з Папою Римським Франциском у Ватикані, після чого в п'ятницю він вирушить до Берліна. Він уже зустрівся з відповідними керівниками урядів у Лондоні та Парижі.
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У четвер Мелоні заявила, що подальша підтримка Києва з боку Риму полягає в тому, щоб «поставити Україну в якнайкраще становище за столом переговорів про мир, який не може бути капітуляцією».
Попри те, що Мелоні активно підтримує Зеленського та Україну, Італія наразі не є серед країн Заходу, які зробили найбільші внески в оборону України. Згідно з даними Центру аналізу європейської політики, Рим надав Києву військову допомогу в еквіваленті від 1 до 2 млрд доларів, тоді як Франція, яка ненабагато випереджає Італію за кількістю населення, надала загалом 2,7 млрд доларів.
Водночас Францію досі «критикують за те, що вона робить занадто мало».
Цього літа на саміті НАТО у Вашингтоні Мелоні підтвердила, що Італія збільшить військову підтримку Києва у 2025 році, надавши йому зброю на 1,8 млрд доларів.
Її правий уряд поділяє позицію Вашингтона та НАТО, які вважають, що ця повномасштабна загарбницька війна Росії проти України, яка триває вже 31 місяць, майже напевно закінчиться радше переговорами з Москвою, ніж прямою перемогою, але прем’єр-міністерка Італії додала, що «Україна не сама, і ми будемо стояти з нею стільки, скільки буде потрібно».
Перед зустріччю в Римі в четвер Зеленський заявив, що питання припинення вогню з Росією не обговорюється з європейськими союзниками.
Білий дім обурений дезінформацією про фінансування допомоги, частина з якої зосереджена на Україні
Поки Флорида оговтується після руйнівного урагану «Мілтон», який пронісся штатом за тиждень після урагану «Хелен», адміністрація президента США Джо Байдена стикається з хвилями дезінформації щодо дій Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA) у відповідь на шторми.
Виступаючи на пресконференції в Білому домі в четвер, Байден гнівно накинувся на фінансових шахраїв, які зазвичай полюють на жертв таких стихійних лих, і на своїх політичних опонентів, які поширюють чутки. Він сказав, що треба «мати совість і сказати [американцям - ред.] правду» після того, як два урагани завдали збитків на мільярди доларів і забрали понад 230 людських життів.
Серед поширеної дезінформації було те, що кошти FEMA нібито були незаконно привласнені. Таке стверджував кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп і його популістські прибічники.
Вірусний мем у мережі виглядає так: «FEMA: фінансування екстреної допомоги іноземцям». Водночас деякі стверджували, що агентство нібито збанкрутувало через допомогу США Україні, що не відповідає дійсності.
Внаслідок дезінформації та брехні деяким працівникам гуманітарних організацій, як повідомляється, погрожували вбивством, через що деякі люди, які потребують допомоги після шторму, відмовлялися від неї.
«Ті, хто займається такою брехнею, підривають довіру до рятувальних і відновлювальних робіт, які тривають, – наголосив Байденю – Ця брехня також шкідлива для тих, хто найбільше потребує допомоги. На кону людські життя. Люди в безвихідній ситуації. Майте совість – скажіть їм правду».
Коли Байден вже готувався покинути трибуну, журналісти запитали його, чи говорив він із Трампом про кампанію дезінформації, яку поширюють його прибічники, на що він глузливо відповів: «Ви що, жартуєте?»
На запитання, що б він хотів би сказати Трампу, Байден відповів: «Так. Пане президенте Трамп, колишній президенте Трамп, перестань займатися дурнею і краще допоможи цим людям».
На великій російській нафтобазі в Криму, яка забезпечує війська загарбників, триває пожежа з вибухами.
Як повідомляє "Українська правда", російська нафтобаза в Криму горить вже майже п'ять днів після удару української авіації, а в четвер там вибухнув ще один резервуар.
7 жовтня нафтобазу в порту Феодосії успішно атакували українські безпілотники – і це попри те, що там нібито стояв ЗРК «Панцир-С1» з осені 2022 року.
Це найбільший об’єкт такого роду в окупованому Криму, який постачає нафтопродукти кремлівським окупантам. Звідти пальне розвозять на мобільні станції по всьому Кримському півострову, причому найбільші партії прямують до Красноперекопська, а далі – до лінії фронту. Всі шляхи постачання від пункту розвантаження проходять через Тимашівку, де росіяни будують нову дорогу.
Міноборони Росії заявило, що того вечора в межах окупованих районів і на своїй території російська ППО нібито збила 21 український безпілотник: 12 над Кримом, шість — над Курською областю і по одному — над Бєлгородською, Брянською і Воронезькою.
Нафтобаза в Феодосії палає четвертий день: вибухнула ще одна цистерна pic.twitter.com/EJsDoxKwI2— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 10, 2024