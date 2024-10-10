Американські високопосадовці вважають, що Україна зможе утримувати територію у Курській області РФ, щонайменше кілька місяців, пише Bloomberg.

Як довго ЗСУ можуть утримувати території на Курщині

Україна наразі не стикалася з проблемами з постачанням у Курську область бо російська армія здійснювала лише обмежені контратаки та просувалася на сході України.

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Американські посадовці додали, що після місяців нестачі ЗСУ тепер мають більш стабільне постачання боєприпасів завдяки зусиллям партнерів, зокрема ініціативі Чехії та підтримці США та Франції для розвитку довгострокового артилерійського потенціалу України.

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За даними Bloomberg, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може використовувати цю територію як розмінну монету на переговорах, але ще невідомо, коли ці переговори можуть відбутися.

Київ займатиме більш гнучку позицію щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський, за даними Bloomberg, можливо, готується зайняти більш гнучку позицію щодо завершення війни в Україні.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 10 жовтня: «Такого вітру ще ніколи не було» ЗСУ знищили 400 "Шахедів" у Росії; ще один ураган, що вдарив по США, побив усі рекорди; Зеленський зустрінеться з лідерами Франції та Німеччини; російські ракети вбили ще п’ятьох людей на Одещині.

Як зазначало видання, українські офіційні особи готові визнати необхідність розв’язки.

Зміну настроїв має показати зустріч у форматі Рамштайн у Німеччині.

Український президент хоче заручитися підтримкою союзників для свого "Плану перемоги". Однак американські урядовці попросили Київ чітко сформулювати дорожню карту для визначення конкретних потреб на наступний рік, зокрема військової техніки, промислового розвитку та фінансової підтримки.

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Під час Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США й розповів конгресменам про "План перемоги".