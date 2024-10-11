У вересні ЗСУ втратили щонайменше один CV90, Marder, M-2 і Stryker у Курській області внаслідок засідки, пише військовий аналітик Forbes Девід Акс.

ЗСУ потрапили в засідку в Курській області − подробиці

Акс зазначив, що в серпні українські сили вдерлися до Курської області, а у вересні окремі роти та батальйони ЗСУ почали друге вторгнення.

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Вони хотіли з'єднатися з головним складом і затиснути російські війська між українськими силами і кордоном.

Але, ймовірно, ЗСУ "застрягли" в полях на південь від міста Веселе й потрапили в засідку, втративши цінну техніку внаслідок зіткнення зі 106 гвардійською повітряно-десантною дивізією РФ.

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Акс додав, що ЗСУ втратили 15 або 16 машин, зокрема один або два CV90, Marder, M-2 і Stryker.

Аналітик Forbes зауважив, що ЗСУ насилу пробиваються через Веселе і Глушкове, але поки вони не зможуть просунутися головною дорогою, мета з'єднатися з основними силами буде невтіленою.

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Водночас росіяни також просуваються дорогою Веселе-Глушкове, хоча по них і б'ють артилерією, безпілотниками та ракетами.

Росіяни стягнули 50 тис. військових на Курський напрямок

Росія перекинула на Курський напрямок близько 50 тис. військових.

Це послабило позиції росіян на інших частинах фронту, зокрема в Запорізькій і Херсонській областях, а також на Краматорському напрямку.

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Американські високопосадовці вважають, що Україна зможе утримувати територію у Курській області РФ, щонайменше кілька місяців.