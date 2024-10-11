Служба безпеки України повідомила про затримання російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині.

СБУ затримала коригувальника РФ під час безпекових заходів на Сумщині

22-річний мешканець Херсонщини готував російські удари по Силах оборони, що базувалися поблизу району проведення Курської операції.

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Зловмисник обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону знімав локації військових об’єктів ЗСУ. Отримані відео з прив’язкою до геолокації агент надсилав куратору.

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Молодика дистанційно завербувала російська спецслужба в серпні цього року, коли той шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує коригувальнику РФ на Сумщині

Замість коштів від ворожої спецслужби він отримав підозру від СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки схопила російського агента, який мобілізувався до ЗСУ

Учора СБУ повідомляла про затримання зрадника, завербованого Росією, який планував координувати ворожі удари по власному підрозділу.

Ним виявився 30-річний мешканець Одеси, завербований ворожою спецслужбою через Телеграм-канали, де той шукав швидкий заробіток.

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Спочатку зловмисник виконав тестове завдання, а потім у серпні року за вказівкою куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб потім продовжити коригування вогню.