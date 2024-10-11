Служба безпеки України повідомила про затримання російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині.
СБУ затримала коригувальника РФ під час безпекових заходів на Сумщині
22-річний мешканець Херсонщини готував російські удари по Силах оборони, що базувалися поблизу району проведення Курської операції.
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Зловмисник обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону знімав локації військових об’єктів ЗСУ. Отримані відео з прив’язкою до геолокації агент надсилав куратору.
Молодика дистанційно завербувала російська спецслужба в серпні цього року, коли той шукав швидкий заробіток у Телеграм-каналах.
Яке покарання загрожує коригувальнику РФ на Сумщині
Замість коштів від ворожої спецслужби він отримав підозру від СБУ за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
У Київській області та Одесі викрили п'ятьох паліїв авто та об'єктів Укрзалізниці
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Служба безпеки схопила російського агента, який мобілізувався до ЗСУ
Учора СБУ повідомляла про затримання зрадника, завербованого Росією, який планував координувати ворожі удари по власному підрозділу.
Ним виявився 30-річний мешканець Одеси, завербований ворожою спецслужбою через Телеграм-канали, де той шукав швидкий заробіток.
Спочатку зловмисник виконав тестове завдання, а потім у серпні року за вказівкою куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.
Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб потім продовжити коригування вогню.