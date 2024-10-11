11 жовтня на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Смертельна ДТП на обʼїзній Львова − подробиці

08:40: кількість постраждалих, за даними Козицького, зросла до 35 людей. Серед них є шестеро дітей, а на місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. 

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08:20: очільник ОВА зазначив, що патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги, а кількість загиблих збільшилася до трьох осіб.

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07:18: стало відомо про 1 загиблу людину та 27 травмованих різного ступеня важкості. 

У Польщі в ДТП загинули двоє українців

У ДТП поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" 10 жовтня загинули двоє громадян України.

Мікроавтобус Fiat, у якому перебували семеро українських громадян, їхав на піший перехід "Медика-Шегині". Транспортний засіб наїхав на вантажівку, яка стояла на дорозі з вимкнутими світлами фар.

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Він отримував до 2 тис. євро на місяць завдяки сприянню незаконній обробці деревини.

Водій мікроавтобуса не постраждав.

Увечері 30 липня поблизу Познані мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП на ділянці автомагістралі А2, де тривають ремонтні роботи. Водій загинув на місці, шестеро пасажирів госпіталізовані.

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