07:18 : стало відомо про 1 загиблу людину та 27 травмованих різного ступеня важкості.

08:20 : очільник ОВА зазначив, що патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги, а кількість загиблих збільшилася до трьох осіб.

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08:40 : кількість постраждалих, за даними Козицького, зросла до 35 людей. Серед них є шестеро дітей, а на місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків.

11 жовтня на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

У Польщі в ДТП загинули двоє українців

У ДТП поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" 10 жовтня загинули двоє громадян України.

Мікроавтобус Fiat, у якому перебували семеро українських громадян, їхав на піший перехід "Медика-Шегині". Транспортний засіб наїхав на вантажівку, яка стояла на дорозі з вимкнутими світлами фар.

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Водій мікроавтобуса не постраждав.

Увечері 30 липня поблизу Познані мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП на ділянці автомагістралі А2, де тривають ремонтні роботи. Водій загинув на місці, шестеро пасажирів госпіталізовані.