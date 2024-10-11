11 жовтня на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ-Чоп сталася масштабна ДТП, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Смертельна ДТП на обʼїзній Львова − подробиці
08:40: кількість постраждалих, за даними Козицького, зросла до 35 людей. Серед них є шестеро дітей, а на місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
08:20: очільник ОВА зазначив, що патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги, а кількість загиблих збільшилася до трьох осіб.
07:18: стало відомо про 1 загиблу людину та 27 травмованих різного ступеня важкості.
У Польщі в ДТП загинули двоє українців
У ДТП поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" 10 жовтня загинули двоє громадян України.
Мікроавтобус Fiat, у якому перебували семеро українських громадян, їхав на піший перехід "Медика-Шегині". Транспортний засіб наїхав на вантажівку, яка стояла на дорозі з вимкнутими світлами фар.
СБУ та ДБР схопили голову одного з міжрегіональних управлінь Мін’юсту
Водій мікроавтобуса не постраждав.
Увечері 30 липня поблизу Познані мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП на ділянці автомагістралі А2, де тривають ремонтні роботи. Водій загинув на місці, шестеро пасажирів госпіталізовані.