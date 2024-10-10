Служба безпеки України повідомила про затримання зрадника, завербованого Росією, який планував координувати ворожі удари по власному підрозділу.

СБУ затримала агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ − подробиці

Ним виявився 30-річний мешканець Одеси, завербований ворожою спецслужбою через Телеграм-канали, де той шукав швидкий заробіток.

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Спочатку зловмисник виконав тестове завдання, а потім у серпні року за вказівкою куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

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СБУ затримала його, коли той готувався відправити секретні координати в Росію.

Пріоритетними цілями країни-агресора були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній агент. Росіяни сподівалися завдати ударів по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських оборонців.

Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб потім продовжити коригування вогню.

Яке покарання загрожує агенту РФ, який мобілізувався до ЗСУ

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ затримала коригувальника ФСБ, завербованого через сайти знайомств

Служба безпеки України повідомляла про затримання інформатора Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який діяв на Донеччині та в Сумах, розвідуючи локації Сил оборони та коригуючи повітряні атаки.

На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби та запропонувала познайомитися.

Вона відправила молодика обходити місцевість у районі свого міста на Донеччині, де той приховано фіксував позиції Сил оборони та звітував росіянам про наслідки ворожих авіаударів по місту.

На підвіконні орендованої оселі він встановив телефон із додатковими джерелами живлення для онлайн-трансляції повітряних атак на місто.