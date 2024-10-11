Міністерство закордонних справ України спростувало чутки, які раніше публікували іноземні ЗМІ, про готовність України до поступок Росії коштом суверенітету й територій, повідомляє пресслужба МЗС України.

Реакція МЗС України на публікації про готовність Києва поступитися територіями

"Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу", − пояснила пресслужба.

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МЗС наголосило, що реалістичним шляхом для відновлення миру для України була і є Формула миру, створена на повазі до Статуту ООН та відновленні територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

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Міністерство додало, що "План перемоги" президента України Володимира Зеленського є практичним інструментом для впровадження Формули миру.

Принцип "жодних домовленостей про Україну без України" досі є обовʼязковим та незмінним, тому Україна не прийматиме жодних інших ініціатив.

"Закликаємо всі держави та міжнародні організації, всіх лідерів, політиків і громадських діячів, які поважають Статут ООН, міжнародне право та цінність людського життя, обʼєднати зусилля задля відновлення реального сталого та справедливого миру, а не підживлення ілюзій та апетитів агресора", − зауважило відомство.

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Україна не розглядає припинення вогню в обмін на західні гарантії

У Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Після зустрічі Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західного альянсу. За його словами, він сподівається на допомогу Франції, оскільки Україна відчуває дефіцит із обладнанням.

Ще однією темою розмови з Макроном став дозвіл на використання "певних боєприпасів на великі відстані".

Раніше Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та представив йому План перемоги. Президент відзначав, що хоча засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня, перенесено, він сподівається, що нову дату призначать швидко.