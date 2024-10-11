В Україні офіційно запущено програму "Національний кешбек". За результатами бета-тесту програми "Національний кешбек" українцям нараховано 73,2 млн грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму «Зроблено в Україні».

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Скільки карток відкрили українці під час бета-тесту «Національного кешбека»

«За період тестування «Національного кешбека» держава виплатила 73,2 млрд грн учасникам програми.

Зокрема, 1,1 млн людей, які зареєстрували свої картки в "Дії", вже бачать нараховані кошти. Загалом у межах програми оформлено 2 млн карток», - зазначила Свириденко.

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Також за це час 1,3 тис. виробників зареєстрували 260 тис. одиниць товару, що підпадають під програму кешбека.

Програма "Національний кешбек" − що треба знати

2 вересня офіційно стартував бета-тест "Національного кешбеку", який дає змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів. Програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

Максимальна сума кешбеку становить 3 000 грн на місяць, а отримані кошти можна витратити на медичні, комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, або пожертвувати на ЗСУ.

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За перший тиждень роботи програми "Національний кешбек" українці відкрили 800 тис. карток.

Подробиці про те, як можна доєднатися до програми та отримати кешбек дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.

25 вересня стало відомо, що компанії з власниками з Росії беруть участь у "Національному кешбеку".

Три компанії з Полтавщини, Черкащини та Одещини мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення.

Наразі, всі вони позбулися російського сліду.