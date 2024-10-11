Служба безпеки України затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава Іраку й Леванту", який сім років перебував у розшуку по лінії Інтерполу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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СБУ затримала у Києві бойовика ІДІЛ - що відомо

Зловмисником виявився громадянин однієї із країн Центральної Азії.

Він нелегально прибув в Україну ще до повномасштабного вторгнення Росії, використовуючи іноземний паспорт підставної особи.

До цього чоловік тривалий час на Близькому Сході займався переправленням бойовиків терористичної організації у Сирію.

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Після прибуття в Україну зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах.

Згодом він намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

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Співробітники СБУ затримали його за місцем тимчасового проживання в Києві.

Він перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту.

Вирішується питання про екстрадицію затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році.

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У Києві СБУ затримала старшу агентку ГРУ РФ завдяки власному подвійному агенту

9 серпня Служба безпеки України повідомила про затримання резидентки Головного розвідуправління Генштабу збройних сил Росії завдяки власному подвійному агенту.

Російська розвідка хотіла створити у столиці України власний агентурний осередок, першочерговим завданням якого мали стати підпали авто Сил оборони.

Знищення військових автомобілів мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

СБУ залучила мешканця столиці, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність зловмисниці.

Вона координувала підпалювачів і допомагала їм організовувати іншу підривну діяльність у Києві.