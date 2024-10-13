Голові Служби безпеки України Василю Малюку в Росії заочно висунуто звинувачення, пише Крым.Реалии з посиланням на інформацію російського пропагандистського медіа, що називає себе державним агентством, ТАСС.

Російські псевдожурналісти з ТАСС, посилаючись на джерело в правоохоронних органах РФ, пишуть про те, що причиною звинувачення став підрив Керченського мосту влітку 2023 року.

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За повідомленням ТАСС, російське звинувачення класифікувало атаку на міст як «терористичний акт».

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Як Росія заочно переслідує Малюка – що відомо

Малюк у Росії заочно заарештований за іншим звинуваченням – підривом Керченського мосту у 2022 році. 26 березня 2024 року голова СБУ заявив, що Україна «провела дві успішні операції в районі Керченського мосту».

«Свого часу ми мали завдання від президента України (Володимира Зеленського – ред.) щодо перерізання військової логістики ворога на тому напрямку (Керченський міст - ред). Власне, і було проведено дві успішні операції», – цитує видання Малюка.

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Керченський міст – що відомо, останні новини

Керченський міст з'єднує анексований Крим із територією Росії. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух.

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Ще один вибух пролунав на Керченському мості 17 липня 2023 року. Російська влада та силовики звинуватили у підривах українські спецслужби.

Сьогодні ми писали про те, що фрагменти бонів, якими РФ хоче захистити Керченський міст, забруднюють акваторію міського порту Керчі.