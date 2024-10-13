Бонові загородження, якими Росія намагається захищати від можливих атак морських дронів ЗСУ Керченський міст, що сполучає окупований Крим із РФ, плавають акваторією біля берегів Керчі, пише Укрінформ з посиланням на інформацію Радіо Свобода.

За даними видання фрагменти бонових загороджень дрейфують у районі міської набережної Керчі.

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Частину бонових загороджень морська течія прибила до берега в центральному районі Керчі.

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Влітку 2024 року Росія почала розміщувати баржі на південній стороні мосту, пізніше з’явилися додаткові баржі і плавучі бонові загорожі, що йдуть паралельно до Керченського мосту.

Нові супутникові знімки показують значне збільшення числа барж, які захищають міст.

Керченський міст забезпечує основний трафік в окупований Крим із російської території, а також використовується для постачання військових вантажів на територію Кримського півострова.

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Росія посилює захист від морських дронів для Керченського мосту

Як зазначається, біля Керченського мосту з боку Чорного моря Росія будує другу лінію бонових загороджень.

Цього разу загородження не з бочок з тросами, які зриває штормом, а з невеликих барж. Зараз до мосту підводять уже восьмий понтон (баржу).

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У травні Kyiv Post спілкувався з німецьким політологом Андреасом Умландом, зокрема, про можливі наслідки успішної української атаки на Керченський міст.

На думку політолога, Росія прагне не допустити руйнування мосту з кількох причин, тому створила розгалужену оборонну інфраструктуру для захисту цієї споруди.

Україна вимагає від трибуналу в Гаазі змусити Росію знести Кримський міст

Під час останнього виступу українське представництво закликало трибунал зобов’язати Росію демонтувати Керченський міст.

"Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому. Росія незаконно побудувала цей міст і тепер вона має його прибрати, щоб забезпечити прохід через Керченську протоку відповідно до міжнародного права", − пояснила заступниця Агента України Оксана Золотарьова.