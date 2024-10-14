Цього тижня Україна створюватиме можливості досягнення миру силою, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Як Україна хоче планує досягати миру силою − подробиці

"Команди нашої держави та команди лідерів наших партнерів, яким уже представлений План перемоги, продовжують працювати над деталями − потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки. Є певні додаткові питання, які маємо узгодити з партнерами", − пояснив Зеленський.

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За його словами, необхідний потенціал у партнерів є, тому посилити позиції України саме так, як необхідно для миру, абсолютно реалістично.

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Президент зауважив, що наразі необхідно діяти, щоб не дати Росії та її союзникам адаптуватися до можливостей України.

"Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил − це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", − зауважив Зеленський.

Він укотре уточнив, що справжній мир можна досягнути лише силою, а цього тижня роботу присвятять взаємодії з українськими партнерами. Усі обговорення відбуватимуться як на рівні команд, так і з лідерами.

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"Дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться. Наші українські воїни, увесь наш народ довів, що Україна здатна досягти навіть того, що комусь здавалося неможливим. Ми вже неодноразово змінювали курс цієї війни, до кращого змінювали", − наголосив Зеленський.