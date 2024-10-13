Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині, повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін на своїй сторінці у Facebook.

Костін наголосив на тому, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

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«Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – зазначив Генпрокурор.

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Росіяни розстріляли українських полонених на Курщині – що відомо

Сьогодні 13 жовтня, вранці DeepState у своєму Телеграм-каналі повідомив, що росіяни вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

«Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що п…ри 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях», – йшлося у повідомленні проєкту.

Більше по темі Росіяни розстріляли українських полонених на Курщині – що відомо Повідомляється також про те, що загалом ситуація для ЗСУ в Курській області не дуже втішна.

Аналітики DeepState зазначають, що наразі додаткові подробиці з'ясовуються, але вже точно відомо, що «хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались.

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Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися».