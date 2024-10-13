Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині, повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін на своїй сторінці у Facebook.

Костін наголосив на тому, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – зазначив Генпрокурор.

Advertisement

Росіяни розстріляли українських полонених на Курщині – що відомо

Сьогодні 13 жовтня, вранці DeepState у своєму Телеграм-каналі повідомив, що росіяни вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

«Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що п…ри 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях», – йшлося у повідомленні проєкту.

Росіяни розстріляли українських полонених на Курщині – що відомо
Більше по темі

Росіяни розстріляли українських полонених на Курщині – що відомо

Повідомляється також про те, що загалом ситуація для ЗСУ в Курській області не дуже втішна.

Аналітики DeepState зазначають, що наразі додаткові подробиці з'ясовуються, але вже точно відомо, що «хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались.

Advertisement

Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися».

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росія знову хоче посадити голову СБУ Малюк через атаки на Керченський міст Росія
Росія знову хоче посадити голову СБУ Малюк через атаки на Керченський міст
Київ Пост
2г тому
У морі біля Керчі плавають деталі бонів, якими РФ хоче захистити Керченський міст Росія
У морі біля Керчі плавають деталі бонів, якими РФ хоче захистити Керченський міст
За матеріалами Укрінформ
7г тому
Росіяни розстріляли українських полонених на Курщині – що відомо Росія
Росіяни розстріляли українських полонених на Курщині – що відомо
Київ Пост
7г тому
У Якутії в РФ розбився літак Ан-3 Росія
У Якутії в РФ розбився літак Ан-3
Київ Пост
8г тому
Спонсорований контент
" Попередній РФ запустила по Україні сотні КАБів за тиждень – Зеленський озвучив цифри
Далі » Росія знову хоче посадити голову СБУ Малюк через атаки на Керченський міст