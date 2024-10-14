Наприкінці жовтня в Україні востаннє переведуть стрілки годинника, і після цього, найімовірніше, назавжди залишать зимовий час. Це станеться одразу після того, як президент підпише закон №4201, який залишить за Україною часовий пояс UTC+2 за замовчуванням.

Коли буде перехід на зимовий час 2024 року?

Раніше перехід на зимовий час в Україні завжди відбувався в останню неділю жовтня. Цьогоріч президент може скасувати перехід на літній час, тож це буде останнє переведення стрілок годинників українців. У 2024 році це буде зроблено 27 жовтня. Зазвичай стрілки переводять на 1 годину назад о 04:00. Тобто, о 04:00 стане 03:00. Таким чином, київський час зміститься на годину назад і в нас з'явиться одна "зайва" година для сну.

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Більшість сучасних годинників, смартфони, ноутбуки та інші пристрої переводять стрілки автоматично. Тому переводити вручну треба лише механічні годинники та пристрої, які не мають автоматичної синхронізації часу. Нагадуємо, що в Україні зимовий та літній час офіційно запровадили ще у 1981 році (за часів СРСР) для економії електроенергії. А з 2021 року кожна країна Європейського Союзу самостійно вирішує, чи переходити на літній та зимовий час.

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Чи будуть переводити стрілки годинників на літній час в Україні?

Щорічно перехід на зимовий час в Україні відбувався в останню неділю жовтня, тепер його можуть скасувати (фото: freepik)

Верховна Рада України та країни Європейського Союзу вже давно думають відмовитися від переходу на літній/зимовий час. Проте серед прихильників такого підходу досі точаться дискусії щодо того, за яким часом краще продовжити жити — за літнім чи зимовим.

Україна спробувала ухвалити закон про єдиний час для всієї своєї території ще у 2011 році, адже близько 85% території країни розташовується в другому часовому поясі. Друга спроба впровадити зимовий час була зроблена у 2020 році. Тоді законопроєкт №4201 пройшов перше читання, але не набрав достатньо голосів для ухвалення у другому читанні.

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У липні 2024 року Верховній Раді все ж таки вдалося схвалити законопроєкт №4201, який передбачає можливість відмовитися від переходу на літній час в Україні. Якщо Президент Володимир Зеленський підпише цей документ, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом, який відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу — UTC+2.

Думки українців щодо доцільності такого рішення розділилися. Не всі громадяни задоволені тим, що, після скасування переходу на літній час в Україні назавжди залишиться саме зимовий час. Адже це означатиме, що на сході нашої країни (а саме в Луганській, Донецькій та частині Запорізької областей) влітку сонце вставатиме вже о 3 годині ночі, а сідатиме за горизонт о 9 годині вечора. В західних же областях, навпаки, дуже рано буде темніти взимку. Це не вигідно для економіки, а також може бути шкідливо для самопочуття людей. У довгостроковій перспективі такі ранні сутінки призведуть до зниження загальної продуктивності й збільшення рівня апатії та інших хвороб серед населення України.

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Громадяни України настільки не згодні з переведенням стрілки годинника, що оприлюднена 18 липня цього року петиція проти скасування переведення годинників кілька днів тому набрала 25 тисяч підписів. Відтак, президент Володимир Зеленський має її розглянути і дати відповідь на це звернення. Петицію ініціював народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Переведення годинників в Україні 2024: як адаптуватися

Тим часом деякі медики щиро радіють можливості скасування переходу на літній/зимовий час. Адже, на їхню думку, переведення стрілок годинників двічі на рік негативно впливає на стан організму людини.

Тож цього року всім варто ще раз ретельно підготуватися до останнього переходу на зимовий час: зокрема, подбати про вживання вітамінів для підтримки організму та відновлення свого звичного режиму сну. Щорічно восени, після переведення стрілок годинника, зростає кількість випадків депресії, раптового підвищення тиску, серцевих нападів, порушень сну і навіть самогубств.

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Для того, шоб спростити перехід, фахівці радять за кілька днів до останньої неділі жовтня (цьогоріч це 27-е) почати лягати раніше. У вихідні, коли відбудеться перехід, краще відмовитися від алкоголю та вживання наркотичних речовин або сильних транквілізаторів.

Медики також радять прогулянки на свіжому повітрі, регулярну медитацію та дихальні вправи, вживання трав'яних чаїв чи інших рослинних адаптогенів.