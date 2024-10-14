Українці на тимчасово окупованих територіях з 2025 року не зможуть отримувати безоплатні ліки без російських паспортів, повідомила Східна правозахисна група.

Росія змушує людей на ТОТ отримувати паспорти для безоплатних ліків

"Без безоплатних медичних препаратів, у разі відсутності паспорта громадянина РФ, залишаються, зокрема, хворі на цукровий діабет і бронхіальну астму", − уточнили правозахисники.

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Щоб отримати ліки, медичні вироби чи спеціалізовані продукти лікувального харчування безоплатно, треба буде мати паспорт громадянина Росії, перебувати на диспансерному обліку та перебувати в реєстрі громадян, які мають право на безоплатне забезпечення ліками.

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До реєстру особу додають у поліклініці за місцем проживання після відвідання лікаря та постановки на диспансерний облік.

Останньою вимогою є наявність рецепта від лікаря в поліклініці за місцем проживання.