Українці на тимчасово окупованих територіях з 2025 року не зможуть отримувати безоплатні ліки без російських паспортів, повідомила Східна правозахисна група.

Росія змушує людей на ТОТ отримувати паспорти для безоплатних ліків

"Без безоплатних медичних препаратів, у разі відсутності паспорта громадянина РФ, залишаються, зокрема, хворі на цукровий діабет і бронхіальну астму", − уточнили правозахисники.

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Щоб отримати ліки, медичні вироби чи спеціалізовані продукти лікувального харчування безоплатно, треба буде мати паспорт громадянина Росії, перебувати на диспансерному обліку та перебувати в реєстрі громадян, які мають право на безоплатне забезпечення ліками.

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До реєстру особу додають у поліклініці за місцем проживання після відвідання лікаря та постановки на диспансерний облік.

Останньою вимогою є наявність рецепта від лікаря в поліклініці за місцем проживання.

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Актуальна ситуація на ТОТ України − що треба знати

У школі № 11 у місті Хрустальне на Луганщині росіяни відкрили клас із посиленим військовим вишколом. Планується нібито підготовка кадетів уже з п'ятого класу. Щодня учні дві години на день матимуть заняття зі стройової підготовки.

Росіяни подвоять кількість учнів шкіл із військовим вишколом на тимчасово окупованих територіях до кінця навчального року.

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Російська влада продовжує кампанію з вербування молоді на ТОТ України під егідою нібито патріотичного виховання.

Структури на кшталт новоствореного осередку так званої "Молодої гвардії" в селі Веселе на Запоріжжі позиціюють себе як платформи для розвитку. Там молодь залучають до пропагандистських акцій та військового вишколу.

Росіяни не розкривають статистику, яка може показати катастрофічний стан тимчасово окупованих територій України.

Про репресії росіян щодо інших дітей дізнавайтеся в матеріалі Kyiv Post тут.

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