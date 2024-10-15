Міністерство закордонних справ України заперечило низку звинувачень від міжнародних ЗМІ щодо нібито надання малійським повстанцям безпілотників.

Чи постачає Україна дрони повстанцям у Малі − подробиці

"Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо", − наголосило відомство.

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Міністерство зауважило, що "заяви безпідставні та спрямовані на дискредитацію України", а в Україні вже запровадили систему моніторингу озброєння, яке надається західними партнерами для протидії Росії.

За весь час повномасштабного вторгнення західні партнери не зафіксували жодного випадку нецільового використання зброї.

"У контексті безпідставних звинувачень урядів Малі і Нігеру на адресу України закликаємо припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії, спрямовані на дискредитацію нашої держави та виправдання неспровокованої, невиправданої і незаконної війни РФ проти України", − зазначило МЗС.

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Повстанці-туареги з Малі заперечують допомогу України

Мохамед Ельмаулуд Рамадан, речник повстанського альянсу туарегів у Малі, який взяв на себе відповідальність за липневі зіткнення з російськими найманцями "Вагнера" та урядовими силами Малі, заперечував інформацію про те, що вони отримували допомогу від України чи інших іноземних держав.

29 липня Kyiv Post отримав ексклюзивне фото від джерел у секторі оборони та безпеки України, на якій повстанці-туареги позують із українським прапором після того, як завдали серйозної поразки російським найманцям групи "Вагнера" в Малі.

4 жовтня, збройні сили Малі та ПВК "Вагнер"з безпілотників обстріляли колону цивільних, робітників шахт. Внаслідок цієї атаки були знищені два автомобілі цивільних. Загинули щонайменше семеро мирних громадян – пасажирів транспортних засобів, троє були поранені.