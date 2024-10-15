Міністерство закордонних справ України заперечило низку звинувачень від міжнародних ЗМІ щодо нібито надання малійським повстанцям безпілотників.

Чи постачає Україна дрони повстанцям у Малі − подробиці

"Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо", − наголосило відомство.

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Міністерство зауважило, що "заяви безпідставні та спрямовані на дискредитацію України", а в Україні вже запровадили систему моніторингу озброєння, яке надається західними партнерами для протидії Росії.

За весь час повномасштабного вторгнення західні партнери не зафіксували жодного випадку нецільового використання зброї.

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"У контексті безпідставних звинувачень урядів Малі і Нігеру на адресу України закликаємо припинити поширення неправдивої інформації, яка повторює брехливі наративи пропаганди держави-агресора Росії, спрямовані на дискредитацію нашої держави та виправдання неспровокованої, невиправданої і незаконної війни РФ проти України", − зазначило МЗС.

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Повстанці-туареги з Малі заперечують допомогу України

Мохамед Ельмаулуд Рамадан, речник повстанського альянсу туарегів у Малі, який взяв на себе відповідальність за липневі зіткнення з російськими найманцями "Вагнера" та урядовими силами Малі, заперечував інформацію про те, що вони отримували допомогу від України чи інших іноземних держав.

29 липня Kyiv Post отримав ексклюзивне фото від джерел у секторі оборони та безпеки України, на якій повстанці-туареги позують із українським прапором після того, як завдали серйозної поразки російським найманцям групи "Вагнера" в Малі. 

4 жовтня, збройні сили Малі та ПВК "Вагнер"з безпілотників обстріляли колону цивільних, робітників шахт. Внаслідок цієї атаки були знищені два автомобілі цивільних. Загинули щонайменше семеро мирних громадян – пасажирів транспортних засобів, троє були поранені.

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