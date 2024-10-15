Північна Корея підірвала частини доріг Кьонгі та Донхе, що з'єднують її з Південною Кореєю., пише Yonhap.

Чому Північна Корея підірвала дороги, які ведуть до Південної Кореї − подробиці

Об'єднаний комітет начальників штабів збройних сил Південної Кореї повідомив про посилення спостереження за діями КНДР.

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Минулого тижня північнокорейські військові оголосили про план "повного відокремлення" території Північної Кореї від Південної Кореї, заявивши, що поінформували американських військових про цей крок.

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Yonhap зазначив, що раніше КНДР знімала вуличні ліхтарі, встановлювала міни вздовж доріг Кьонгі та Донхе й розгорнула війська на своєму боці демілітаризованої зони.

КНДР хотіла підірвати дороги, що ведуть до Південної Кореї

Нагадаємо, що вчора, 14 жовтня, з'явилися повідомлення про те, що північнокорейські військові незабаром можуть підірвати єдині дві автомобільні дороги між КНДР і Південною Кореєю.

Перша дорога розташована на заході півострова, а друга − на східному боці біля узбережжя Японського моря.

Yonhap також писав, що Північна Корея наказала привести артилерійські підрозділи біля кордону з Південною Кореєю в повну бойову готовність.

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4 жовтня Північна Корея запустила у бік Республіки Корея близько 320 повітряних куль зі сміттям. Пакети містили побутове сміття: папір, поліетиленові пакети та пластикові пляшки. Небезпечних речовин всередині куль не виявили.