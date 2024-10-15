Служба безпеки України повідомила про затримання 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ.

Він наводив російську артилерію на свою ж бригаду ЗСУ під час боїв за Часів Яр.

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СБУ затримала зрадника, який наводив артилерію на свою бригаду ЗСУ − подробиці

Минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник Федеральної служби безпеки РФ Сороколєтов Дмітрій Павлович.

Зрадник надавав ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по росіянах, які атакували Часів Яр. Росіяни планували використати ці дані для ударів по позиціях українських сил, які заважали прориву ворога до міста.

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Агент намагався передати російській спецслужбі координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

Зловмисник потрапив у поле зору ворога через власні прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну проти України.

Яке покарання загрожує зраднику, який наводив артилерію на свою бригаду ЗСУ

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила агентів РФ, які коригували ракетні удари по Україні онлайн

Служба безпеки України повідомляла про затримання двох агентів ворожих спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській і Сумській областях.

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Це дозволяло росіянам у режимі онлайн відстежувати наслідки ударів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Основними цілями росіян були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенерувальні підприємства.

Спочатку зловмисники знаходили об’єкти, а потім встановлювали та замасковували навпроти них мобільні телефони для онлайн-трансляцій. Для роботи пристроїв протягом тривалого часу до них під’єднували зовнішні акумулятори.