Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек та міністерка закордонних справ Анналена Бербок утримались від схвалення експорту зброї до Ізраїлю, пише Politico, посилаючися на власне джерело.

Чому Німеччина блокує продаж зброї Ізраїлю − подробиці

Наразі Німецький уряд очікує запевнень від Ізраїлю, що надане озброєння не буде використовуватися для ударів по цивільному населенню.

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Згідно з німецьким законом про контроль над озброєнням, уряд має гарантувати, що надана зброя не буде використовуватися для завдавання ударів по цивільних цілях.

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За даними Politico, проти Німеччини вже подавалися позови з вимогою припинити експорт зброї до Ізраїлю. Однак ще 10 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить надання зброї Ізраїлю.

"Ми постачали й будемо постачати зброю. Ми ухвалили рішення в уряді, які також забезпечать подальші постачання в найближчому майбутньому", − наголосив Шольц.

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ООН звинуватила Ізраїль в ударі по штаб-квартирі організації в Лівані

Організація Об'єднаних Націй звинуватила Ізраїль в ударі по штаб-квартирі Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL).

Постраждалі миротворці впали з оглядової вежі UNIFIL у місті Ен-Накура після обстрілу з ізраїльського танка Меркава. Обидва наразі перебувають у лікарні.

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10 жовтня Армія оборони Ізраїлю знищила члена "Голанської терористичної мережі" у складі "Хезболли" Адхама Джахаута. 7 жовтня ізраїльські сили атакували об'єкти розвідки угруповання "Хезболла" в Бейруті.