Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек та міністерка закордонних справ Анналена Бербок утримались від схвалення експорту зброї до Ізраїлю, пише Politico, посилаючися на власне джерело.

Чому Німеччина блокує продаж зброї Ізраїлю − подробиці

Наразі Німецький уряд очікує запевнень від Ізраїлю, що надане озброєння не буде використовуватися для ударів по цивільному населенню.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Згідно з німецьким законом про контроль над озброєнням, уряд має гарантувати, що надана зброя не буде використовуватися для завдавання ударів по цивільних цілях.

Advertisement

За даними Politico, проти Німеччини вже подавалися позови з вимогою припинити експорт зброї до Ізраїлю. Однак ще 10 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить надання зброї Ізраїлю.

"Ми постачали й будемо постачати зброю. Ми ухвалили рішення в уряді, які також забезпечать подальші постачання в найближчому майбутньому", − наголосив Шольц.

Ізраїль завдаватиме ударів лише по військових об'єктах Ірану − Нетаньягу
Більше по темі

Ізраїль завдаватиме ударів лише по військових об'єктах Ірану − Нетаньягу

Країна прислухається до думки США, але прийматиме остаточні рішення, виходячи з національних інтересів.

ООН звинуватила Ізраїль в ударі по штаб-квартирі організації в Лівані

Організація Об'єднаних Націй звинуватила Ізраїль в ударі по штаб-квартирі Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL).

Постраждалі миротворці впали з оглядової вежі UNIFIL у місті Ен-Накура після обстрілу з ізраїльського танка Меркава. Обидва наразі перебувають у лікарні.

Advertisement

10 жовтня Армія оборони Ізраїлю знищила члена "Голанської терористичної мережі" у складі "Хезболли" Адхама Джахаута. 7 жовтня ізраїльські сили атакували об'єкти розвідки угруповання "Хезболла" в Бейруті.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
МОЗ Палестини заявило, що за рік Ізраїль вбив понад 40 тисяч жителів сектора Гази Близький Схід
МОЗ Палестини заявило, що за рік Ізраїль вбив понад 40 тисяч жителів сектора Гази
Київ Пост
6г тому
На лікування за кордон евакуювали понад 5 тис. українців − МОЗ Європа
На лікування за кордон евакуювали понад 5 тис. українців − МОЗ
Київ Пост
7г тому
Ізраїль завдаватиме ударів лише по військових об'єктах Ірану − Нетаньягу США
Ізраїль завдаватиме ударів лише по військових об'єктах Ірану − Нетаньягу
Київ Пост
11г тому
Богдан Нагайло в ефірі "Прямого" про ймовірність Третьої світової війни США
Богдан Нагайло в ефірі "Прямого" про ймовірність Третьої світової війни
Київ Пост
13г тому
Спонсорований контент
" Попередній СБУ схопила зрадника, який наводив артилерію на свою бригаду ЗСУ
Далі » НАТО зробить усе необхідне, аби плани Путіна в Україні провалилися