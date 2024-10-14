Служба безпеки України повідомила про затримання двох агентів ворожих спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській і Сумській областях.

СБУ затримала агентів РФ, які коригували ракетні удари по Україні онлайн

Це дозволяло росіянам у режимі онлайн відстежувати наслідки ударів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки.

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Основними цілями росіян були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенерувальні підприємства.

Спершу агенти знаходили об’єкти, а потім встановлювали та замасковували навпроти них мобільні телефони для онлайн-трансляцій.

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Фото: Служба безпеки України

Для роботи камер протягом тривалого часу до них під’єднували зовнішні акумулятори.

Агентів затримали, коли ті встановлювали шпигунський пристрій поблизу чергового військового об’єкта.

Обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків у Телеграм-каналах.

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання загрожує агентам РФ, які коригували ракетні удари по Україні онлайн

Вони отримали підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині

Служба безпеки України повідомляла про затримання російського коригувальника під час безпекових заходів на Сумщині.

22-річний мешканець Херсонщини готував російські удари по Силах оборони, що базувалися поблизу району проведення Курської операції.

Зловмисник обходив місцевість, де за допомогою мобільного телефону знімав локації військових об’єктів ЗСУ. Отримані відео з прив’язкою до геолокації агент надсилав куратору.