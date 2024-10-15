15 жовтня керівник Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон про підвищення податків, повідомляє сайт парламенту.

Стефанчук підписав закон про підвищення податків − що відомо

Після підпису Стефанчука, документ скерують на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

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Закон набуде чинності на наступний день після публікації.

До основних змін належить підвищення військового збору на період до 31 грудня року, в якому припинять воєнний стан.

Підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%, однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

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Військовий збір встановлюється у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку 3 групи, для ФОП - платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати.

Закон встановлює ставку податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%, а також на прибуток для небанківських фінансових установ окрім страховиків − 25%.

Рада відхилила постанови, які блокували податковий закон

14 жовтня Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416д про зміни в оподаткуванні.

10 жовтня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків в Україні.

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Законопроєкт передбачає істотне збільшення податкових надходжень: на 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025 році