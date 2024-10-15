НАТО визнає право України на далекобійні удари по законних цілях на території Росії, повідомив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв’ю Укрінформ.

Чи має Україна право бити по цілях у Росії, з яких її атакують − що відомо

"По-перше, згідно з міжнародним правом, Україна має абсолютне право в рамках права на самозахист, закріпленого у Статуті ООН, завдавати ударів по військових цілях за межами своїх кордонів, з яких РФ вас атакує. Україна вже користується цим правом як за допомогою зброї, наданої союзниками по НАТО, так і за допомогою власного озброєння", – пояснив Тернер.

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Дипломат зауважив, що, "це справа кожної країни-учасниці вирішувати, як Україна має використовувати зброю, яку така країна надає".

"Наш загальний намір, як я відзначав, полягає в тому, щоб допомогти Україні опинитися в найкращій можливій ситуації на полі бою, і тому на Вашингтонському саміті прийняли широкий спектр рішень. Ось чому члени Альянсу цього року надають 40 млрд євро військової допомоги, і ось чому це база, від якої ми рухаємося далі. Ось чому ми маємо NSATU. Ось чому члени Альянсу майже щотижня оголошують нові рішення щодо постачання різних систем озброєння та боєприпасів", – додав дипломат.

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Більше по темі Путін направив у Думу Договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю Головна стаття угоди передбачає, що в разі нападу на Росію чи Північну Корею та оголошення війни, інша сторона надасть військову та іншу допомогу, використовуючи всі наявні засоби.

НАТО неодноразово відзначало, що "прогрес на полі бою не залежатиме від якоїсь конкретної системи, одного конкретного виду зброї чи одного конкретного дозволу на її використання".

Чи є ризик ядерної ескалації з боку Росії

"Росія вже досить довго "брязкає" ядерною зброєю, і, звичайно, існує загроза, що це дестабілізує і підриває заходи ядерного стримування. Але, по-перше, треба чітко відзначити, що, за останніми оцінками НАТО, наразі не існує серйозного ризику будь-якої ядерної ескалації з боку Росії", – наголосив дипломат.

За його словами, Альянс спостерігає "за тим, що відбувається в реальності та, зокрема, за ядерною доктриною РФ", тому НАТО не бачить ознак підготовки до "іншої ядерної політики Росії".

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Старший представник нагадав, що НАТО існує для оборони та стримування і має "всі можливості, необхідні для захисту союзників, і нас така поведінка не зупинить".

"У такій сфері зайва риторика є марною, тому ми не збираємося в неї втягуватися. Ми й надалі будемо спокійними та виваженими, приймаючи рішення, необхідні для підтримки України", – заявив Тернер.

Організація планових навчань із ядерного стримування входила до кола його обов’язків під час роботи у штаб-квартирі НАТО.

"Члени НАТО стабільно надсилають Москві сигнал, що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не можна розв’язувати", – додав представник НАТО.

НАТО зробить усе необхідне, аби плани Путіна в Україні провалилися

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний союз продовжить підтримку України попри погрози з боку Росії.

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Рютте виступив із цією заявою в казармах Клей на американській базі, де розміщено штаб місії "Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовці кадрів для України" (NSATU). Вона поступово перейматиме координацію західної військової допомоги Україні.

Цей крок захистить допомогу в разі повернення до Білого дому Дональда Трампа. Але передача координації до НАТО матиме обмежений вплив, оскільки саме Штати є провідною державою Альянсу та надають значну частину зброї для України.

14 жовтня розпочалися щорічні військові навчання НАТО під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon).

У навчаннях беруть участь близько 2 тис. військовослужбовців на восьми європейських авіаційних базах. Перші два тижні проходитимуть на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також над акваторією Північного моря, тобто в повітряному просторі Британії та Данії.