НАТО визнає право України на далекобійні удари по законних цілях на території Росії, повідомив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер в інтерв’ю Укрінформ.
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"По-перше, згідно з міжнародним правом, Україна має абсолютне право в рамках права на самозахист, закріпленого у Статуті ООН, завдавати ударів по військових цілях за межами своїх кордонів, з яких РФ вас атакує. Україна вже користується цим правом як за допомогою зброї, наданої союзниками по НАТО, так і за допомогою власного озброєння", – пояснив Тернер.
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Дипломат зауважив, що, "це справа кожної країни-учасниці вирішувати, як Україна має використовувати зброю, яку така країна надає".
"Наш загальний намір, як я відзначав, полягає в тому, щоб допомогти Україні опинитися в найкращій можливій ситуації на полі бою, і тому на Вашингтонському саміті прийняли широкий спектр рішень. Ось чому члени Альянсу цього року надають 40 млрд євро військової допомоги, і ось чому це база, від якої ми рухаємося далі. Ось чому ми маємо NSATU. Ось чому члени Альянсу майже щотижня оголошують нові рішення щодо постачання різних систем озброєння та боєприпасів", – додав дипломат.
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НАТО неодноразово відзначало, що "прогрес на полі бою не залежатиме від якоїсь конкретної системи, одного конкретного виду зброї чи одного конкретного дозволу на її використання".
Чи є ризик ядерної ескалації з боку Росії
"Росія вже досить довго "брязкає" ядерною зброєю, і, звичайно, існує загроза, що це дестабілізує і підриває заходи ядерного стримування. Але, по-перше, треба чітко відзначити, що, за останніми оцінками НАТО, наразі не існує серйозного ризику будь-якої ядерної ескалації з боку Росії", – наголосив дипломат.
За його словами, Альянс спостерігає "за тим, що відбувається в реальності та, зокрема, за ядерною доктриною РФ", тому НАТО не бачить ознак підготовки до "іншої ядерної політики Росії".
Старший представник нагадав, що НАТО існує для оборони та стримування і має "всі можливості, необхідні для захисту союзників, і нас така поведінка не зупинить".
"У такій сфері зайва риторика є марною, тому ми не збираємося в неї втягуватися. Ми й надалі будемо спокійними та виваженими, приймаючи рішення, необхідні для підтримки України", – заявив Тернер.
Організація планових навчань із ядерного стримування входила до кола його обов’язків під час роботи у штаб-квартирі НАТО.
"Члени НАТО стабільно надсилають Москві сигнал, що ядерну війну неможливо виграти і ніколи не можна розв’язувати", – додав представник НАТО.
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Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний союз продовжить підтримку України попри погрози з боку Росії.
Рютте виступив із цією заявою в казармах Клей на американській базі, де розміщено штаб місії "Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовці кадрів для України" (NSATU). Вона поступово перейматиме координацію західної військової допомоги Україні.
Цей крок захистить допомогу в разі повернення до Білого дому Дональда Трампа. Але передача координації до НАТО матиме обмежений вплив, оскільки саме Штати є провідною державою Альянсу та надають значну частину зброї для України.
14 жовтня розпочалися щорічні військові навчання НАТО під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon).
У навчаннях беруть участь близько 2 тис. військовослужбовців на восьми європейських авіаційних базах. Перші два тижні проходитимуть на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також над акваторією Північного моря, тобто в повітряному просторі Британії та Данії.